Carmen Aub es una de las actrices que ha resaltado en los últimos tiempos por su participación en distintas telenovelas, como “El señor de los cielos”; “Pasión Prohibida”; El Chema”; “Niñas mal”, entre otras. Además, conducirá un programa que llevará por nombre “Con Carmen” y será transmitido por E! Entertainment Latinoamérica desde el tercer trimestre del 2021.

Aub también es muy reconocida por ser una persona activa en redes sociales, sobre todo, en Instagram donde publica historias y fotografías de sus distintas actividades. Esto la ha convertido en una de las artistas más mediáticas.

Precisamente, aprovechando esta red social ha mostrado cómo han quedado sus cicatrices en los senos luego que decidiera retirarse los implantes que se colocó hace 10 años atrás.

Carmen Aub comentó que en el mes de octubre del 2020 tomó la decisión de sacarse los implantes por motivos de salud y para prevenir posibles trastornos que provocan estas sustancias con el pasar del tiempo. A pesar de haber reconocido que en su momento estaba muy segura de colocárselo, su arduo trabajo interno la llevó a decidir quitárselos.

“Me puse implantes de seno, no me arrepiento, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, sobre todo en el medio que me desenvuelvo. Estoy lista para las críticas y para las palabras de aliento”, dijo en su momento.

LAS CICATRICES DE LA OPERACIÓN

Carmen Aub, en su momento, hizo la promesa de someterse a una cirugía para retirarse los implantes de seno luego de saber que esto podría afectar su salud y nada la detuvo hasta conseguirlo. Actualmente sin los implantes luce radiante y contenta en sus redes sociales.

Mediante su Instagram publicó una fotografía donde decidió levantarse parte del polo y mostrar las cicatrices de la intervención quirúrgica de remoción de los implantes. En la instantánea se aprecian las cicatrices en su cuerpo.

Por ello, colocó “¿Que historia cuentan tus cicatrices?”, pregunta a la que ella misma respondió con un mensaje.

“Las mías son el mapa que me han llevado a quererme, que irónico no? Normalmente uno quiere quitarse estas ‘imperfecciones’ para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el tatuaje con más significado que tengo y ¿saben que? ¡me encantan!. Hace 9 meses cerré un ciclo que vino acompañado de mucho crecimiento mental, espiritual y físico. Confío en ustedes y por eso me abro aquí, ¿qué tendrán los demás que decir? Honestamente me da igual, proyectaran sus miedos en mi probablemente pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mi, lo sufrirán o gozarán como prefieran.... tu ¿Cómo enfrentas tus miedos?”, posteó.

De esta manera, la actriz de “El señor de los cielos” mostró su felicidad de continuar con su vida dejando atrás los implantes que usó por 10 años y cuyas marcas, como ella lo menciona, son una ruta o un mapa que la han llevado a quererse.

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES

“Hace 9 meses cerré un ciclo que vino acompañado de mucho crecimiento mental, espiritual y físico. Confío en ustedes y por eso me abro aquí , ¿qué tendrán los demás que decir?”, confesó con curiosidad por leer los comentarios. “Honestamente me da igual, proyectaran sus miedos en mí probablemente pero ese camino les toca recorrerlo a ellos y no a mí, lo sufrirán o gozarán como prefieran.... Tú, ¿cómo enfrentas tus miedos?”, anotó Aub.

Ante este hecho sus miles de seguidores e incluso compañeros de la actuación dejaron sus comentarios expresándole sus mejores deseos y saludándola por su gran valentía y decisión de cuidar su salud.

“Me quito el sombrero”, comentó Jesús Moré quien trabajó con ella en “El señor de los cielos”, mostrando su admiración por la actriz. Actores como Fernanda Castillo, Gaby Mellado y Litzy, Matías Novoa, Jaime Camil, Erik Hayser y el modelo Jefferson Kellerman, también se sumaron a los saludos hacia Carmen.

“Cada vez te quiero y admiro más, hija. Y sí, hay cicatrices que se llevan en el alma y otras en la piel, cada una de ellas nos recuerdan el camino que hemos recorrido. Gracias por compartirlo con todos nosotros”, escribió Catherine Siachoque.