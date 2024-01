Es necesario seguir ciertos requisitos para que puedas obtener resultados precisos en el siguiente test visual. La prueba tratará de indagar en tu personalidad y revelar si realmente eres una persona celosa. Si tú crees a ciegas que no lo eres, pues te invito a confirmar esa respuesta. ¿Te atreves? Como mencionamos líneas arriba, el requisito principal es que seas sincero al momento de indicar qué fue lo que identificaste. De mentir pues las revelaciones que recibas no serán de tu agrado. Además, es imperante conocer que aquí no existe respuesta correcta ni incorrecta.

Mira la imagen del test visual

Es importante que observes por algunos segundos la imagen y luego de ello nos indiques el elemento que se apoderó de tu atención.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Si viste un individuo:

Si viste una silueta así debes saber que eres una persona celosa que crea en su cabeza historias que no suelen ocurrir en la vida real. Debes aprender a relajarte y verás que todo fluye de manera más fácil.

Si viste una guitarra:

Ver este instrumento señala que la zona de confort no es para ti y necesitas si o si estar en movimiento. Consideras que el paso por este mundo es muy corto como para arrepentirse de las cosas que no se hacen. Sueles llamar la atención en todos los eventos a los que asistes y siempre te distingues entre la multitud.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

