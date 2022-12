Todo lo que tienes que hacer en la prueba psicológica que te mostraremos a continuación es observar la imagen del reto visual y elegir una de las seis figuras que hay, exactamente la que más sientas que te represente. ¿Te atreves a pasar por este acertijo? De acuerdo al símbolo que escojas, este desafío te dará un consejo de vida que podría ser de mucha utilidad para ti. Si eres fanático de cualquier test viral, esta nota es ideal para ti.

La prueba propone que, de los símbolos que veas, la que hayas reconocido primero te revelará qué te falta para ser feliz. Asimismo, te ayudará a reflexionar sobre diferentes aspectos de tu vida. La imagen de este test fue publicada hace unos días en redes sociales y responde a un reto de personalidad que te dejará sin palabras.

¿Estás preparado para inspeccionar esta imagen nada sencilla? Depor volvió recargado con increíbles virales para que los usuarios en Facebook e Internet sigan distrayéndose y conociéndose más. Este test de personalidad ha puesto a temblar a más de uno por sus respuestas. Vamos con la ilustración cuanto antes.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Elige la figura que más te guste en este test viral y recibe el mejor consejo de vida (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

FIGURA #1

Si elegiste esta figura, probablemente lo que te falte para ser feliz es mantenerse alejado de todo lo que le hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no. Cuida tu energía y destínala solo a aquello que le haga bien a tu corazón.

FIGURA #2

Si escogiste el segundo símbolo, por su parte, posiblemente solo necesites concentrarte. Quizás te encuentres un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastas mucha energía en decidir pero no tomas realmente un camino de todos los posibles. Pues este símbolo te conecta con ese foco. Te invita a que hagas silencio y te olvides de lo que opinan los demás.

FIGURA #3

Si elegiste este símbolo, es posible que para ser feliz necesites conectar contigo mismo. Tal vez estás pasando por una etapa donde no te animas a escuchar a tu corazón, y entonces te ensordeces con relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permitan hacer silencio. Medita, acércate a tu lado espiritual y no le temas al gran poder que se aloja dentro de tí.

FIGURA #4

Si escogiste este símbolo, probablemente necesites simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitas o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que “más” es igual a “mejor”. Practica la sencillez y el minimalismo.

FIGURA #5

Si elegiste este símbolo, hay algo dentro de ti que te está demandando mirar hacia adentro. ¿Hace cuánto que no te conectas de verdad contigo? ¿Te miras y te oyes de verdad? Este símbolo te invita a perder el miedo y a prestarle atención a lo que eres, a lo que sientes y a lo que deseas con una mirada amorosa dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como eres, aunque eso no siempre sea tan agradable de ver o atravesar.

FIGURA #6

Finalmente, si has elegido esta figura, probablemente lo que te falte para ser feliz sea “cuidar tu clan”. Pasa más tiempo con tu familia, reúnete con tus amigos, dedícale tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien. Pide ayuda, déjate abrazar y cuidar por quienes aprecias. Siéntete parte de una red que siempre estará para ti cuando más la necesites. No te escondas en una cueva.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

