La prueba psicológica que compartiremos aquí contigo significó, para miles de internautas, la posibilidad de conocer más sobre su personalidad. Pues en este test visual llegarás a conocer cuáles son tus temores de acuerdo a la elección que realices al visualizar la ilustración que te dejaremos. Te mostramos solo 4 opciones y tú debes elegir aquella que te cause más temor. Solo recuerda lo siguiente: debes ser sincero al momento de dar tu respuesta, pues de lo contarios los resultados que obtengas no serán precisos.

En la imagen del test de personalidad se aprecian cuatro sombras que emergen de lugares o sitios que podrían provocar, a cualquier persona, un gran susto. Lo único que debes hacer en este test visual es elegir cuál de estas opciones causa para ti más miedo o pánico. Piensa bien tu respuesta y tras unos breves segundos resérvala pues la siguiente etapa de la prueba es conocer su significado.

A continuación tendrás que buscar lo que implica tu decisión y sobre todo descubrirás cuáles son esos temores que atraviesas en tu vida. En esta desafío serán revelados y de esta manera podrías, quizás, hacerles frente y superarlos.

Imagen del test visual

Echa un vistazo a la imagen y elige solo una opción. Tras ello conocerás los resultados del test visual.| Foto: genial.guru

Resultados del test visual

Sombra Número 1

Si has escogido la primera de las sombras de este test debes saber que tu miedo se encuentra dentro de ti mismo. Tienes miedo a la hora de tomar ciertas decisiones que sabes que van a cambiar el curso de tu vida, pero también sabes que no te queda otra que tomar esta decisión. El miedo te paraliza ante la posibilidad de equivocarte y perder el control de lo que ahora te ofrece estabilidad.

Sombra Número 2

Esta figura representa la opinión externa de las personas, por lo que implica que te preocupa en exceso lo que los demás piensen de ti. Lo primero que te viene a la mente cada vez que debes dar un paso en tu vida es qué creerán los demás; qué dirán los demás. Y esta preocupación extrema por los demás hace que te pierdas a la hora de escoger lo que es mejor para ti. Además, estar siempre pendiente del resto, te genera una gran falta de confianza y de autoestima, lo que te lleva a coger caminos que no siempre te satisfacen. Con ello, solo consigues entrar en un espiral de malestar con tu situación personal a cada momento.

Sombra Número 3

La sombra número 3 es la que hace referencia a los cambios de la vida en general. Por ello, si eres de los que ha escogido esta silueta ya te decimos que tu gran miedo viene de aquello que la vida te traerá. No eres de los que amen los cambios; de hecho, te molesta mucho cualquier pequeña variación que pueda alterar tus rutinas diarias. No te gusta salir de tu zona de confort y, mucho menos, asumir algunos riesgos.

Sombra Número 4

Por último, os vamos a hablar de la sombra número 4, la cual hace referencia al peor de los miedos que una persona puede tener. Sí, lo has oído bien. Esta figura representa el miedo al futuro y a la incertidumbre que este representa para ti. Entras en bucles de lo más autodestructivos cada vez que te paras a pensar en el futuro. No te gustan los imprevistos y, mucho menos, las dudas, pero debes entender que las dudas sobre el futuro siempre van a estar allá. Por este motivo, debes dejar de suponer siempre de forma negativa y abrirte, no a la inseguridad del futuro, sino a las posibilidades que este te traerá.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

