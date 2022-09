Para miles de usuarios los test de personalidad se han convertido en el contenido más divertido que se difunde en las redes sociales. Estas pruebas son reveladoras, pues nos muestran distintos aspectos de nuestra forma de ser. La manera de llegar a conocer esos resultados, son realmente increíbles pues solo tendrás que realizar una elección.

Aunque no lo creas. A continuación tenemos una imagen con varios perritos. Lo único que tendrás que hacer es elegir el que más llame tu atención. No sabemos que motivará tu elección, simplemente déjate guiar por tus instintos y toma una decisión. Luego, llegarás a descubrir los resultados del test de personalidad.

Cuando ya tengas tu elección en mente, lo siguiente es que busques en la lista de resultados el significado de ese elemento que elegiste. Allí, conocerás con precisión esos aspectos únicos sobre ti.

Imagen del test de personalidad

Elige el perrito que te guste más o llame tu atención, y luego descubrirás los resultados del test.| Foto: mdzol

Resultados del test de personalidad

Perro 1:

Sueles ser una persona recta y tienes una entrega seria ante las circunstancias; eres percibo como alguien con objetivos y de comportamientos honestos, sin embargo, tu mayor virtud se halla en el compromiso. Si tienes un objetivo en concreto, sueles ir a por ello, así mismo, eres cálido con la familia. Eres protector y dejas una buena impresión al primer encuentro.

Perro 2:

Probablemente, seas alguien sensible y que presta su actitud a las emociones que lo dominan en ese instante. Por otro lado, te alegras de sobre manera cuando las cosas van bien, pero sueles entregarte a la ansiedad cuando no tienes los resultados que quieres. No obstante, tienes problemas para controlar tus emociones y pueden ser tu ‘talón de Aquíles’.

Perro 3:

Es probable que seas alguien de suprema lealtad y fidelidad, tanto en el trabajo como en las relaciones sentimentales. Tienes un completo manejo de tus emociones y del sentido de justicia. A raíz de ello, tiene un buen juicio sobre las cosas; eres buen confidente y naturalmente eres visto como un líder.

Perro 4:

Es probable que seas alguien determinante y con iniciativa; te gustan las aventuras y eres temerario en la mayoría de tus acciones. Muchas veces piensas en hacer las cosas que en vivir en arrepentimiento. Sin embargo, eres predecible y no tienes un buen manejo de tu creatividad. Eres más apegado a los hechos y aquello que conoces, por lo que los números van contigo.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.