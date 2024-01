La prueba que vas a tratar de desarrollar en este momento tiene la capacidad de demostrar muchos datos sobre tu personalidad. El test visual podrá revelar ciertos datos oscuros sobre ti y para ello simplemente tienes que elegir uno de los sillones que aparecen en la gráfica. ¿Crees en los resultados? Pues no conocerás la veracidad de estos si no te animas. El único requisito es que durante todo momento seas sincero y que tengas muy claro que no existe respuesta correcta ni incorrecta, solo quedará a interpretación.

Mira la imagen del test visual

Tienes que elegir solo una de las alternativas que te muestro y conocerás los resultados del test visual.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Sillón 1: sin dudas te gusta tener el control, y eso lo manifiestas en el trabajo, en la casa y en cualquier ámbito. Te gusta sentirte comprendido y que escuchen tus consejos. Tienes autoridad donde quiera que vayas y sabes manejar el arte de la persuasión.

Sillón 2: te dejas llevar por tu intuición, pero no sólo te limitas a creer en lo que tu instinto te dice, sino que tratas de descifrar qué está pensando el otro. Parece que no eres de los que traiciona, eres honesto, dices la verdad cueste lo que cueste.

Sillón 3: significa que sabes verle el lado positivo a cada situación, contigo es difícil aburrirse. Eres capaz de convertir un día gris en uno bastante colorido. En tu mente las ideas se generan a la velocidad de la luz, si sabes aprovechar esto puedes convertirte en alguien muy creativo.

Sillón 4: eres un perfeccionista, las cosas tienen que ajustarse a lo que tú quieres. Parece que ere muy egoísta, ignoras las necesidades o solicitudes de los demás y sólo te importa tu propio bienestar.

Sillón 5: estás en constante observación de tu entorno, de la gente, de la naturaleza, buscando respuestas a tus inquietudes.

Sillón 6: te asusta lo rutinario, esa monotonía. Más bien te mueres por experimentar nuevas emociones. No te aferras a nadie, cambias a un viejo conocido por un desconocido que te despierte nuevas sensaciones.

Sillón 7: eres de los que recurren a su imaginación con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo. Eso hace que cuando “aterrizas” en la realidad, te sientas completamente ajeno, extraño, como en otro planeta.

Sillón 8: examinas a la gente con ojo crítico y para ti, ellos nunca llegarán a un nivel pleno de desarrollo.

Sillón 9: se te hace imposible pasarte un día sin estar en la compañía de gente divertida y ruidosa. Te gusta estar haciendo bromas y si alguien está triste o enojado, no podrá resistirse a tus ocurrencias.

