Hoy te traigo un test de personalidad que ha desequilibrado a muchos con simples respuesta. La prueba consiste en observar y elegir solo un elemento que podrás ver. En la imagen que acompaña la nota hay varias manzanas. Dichas frutas no están ahí por las puras. Tienes que indicar cuál de todas ellas es la que tú quieres comer en este preciso momento, o sea cuál te provoca. No sirve de nada mentir. Debes ser sincero(a) para que la información que obtengas por tu respuesta sea exacta y no tergiverses la premisa principal de nuestro acertijo. Las posibilidades de resultados son diversas y muchas de ellas se ven direccionadas a actitudes positivas o negativas como lo son decir que eres alguien honesto y directo, así como puedes ser una persona tímida con sensibilidad estética fuerte, que le cuesta relacionarse con los demás. ¿Te atreves a ir con las predicciones?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: conoce cómo eres a profundidad. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la manzana 1...

Si quieres comer esta manzana, eres una persona honesta y directa. No expresas pensamientos negativos.

Si elegiste la manzana 2...

Si quieres comer esta manzana, tienes una personalidad divertida, enérgica y vivaz. Tu mayor enemigo es el aburrimiento. Te encantan las aventuras. Siempre buscas emociones.

Si elegiste la manzana 3...

Si quieres comer esta manzana, tu personalidad es persuasiva y aguda. Siempre paras con optimismo. Aportas una sensibilidad estética muy fuerte.

Si elegiste la manzana 4...

Si quieres comer esta manzana, eres leal y confiable. Llegas a parecer una persona tímida porque escuchas y luego hablas.

Si elegiste la manzana 5...

Si quieres comer esta manzana, disfrutas los sabores, panoramas, sonidos y olores. Sabes encontrar belleza en las cosas cotidianas. Eres una persona feliz.

Si elegiste la manzana 6...

Si quieres comer esta manzana, eres inteligente. Posees una mente rápida y reflejos rápidos. Puedes llegar a ser muy alegre y comunicativo(a).

