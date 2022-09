¿Puedes lograrlo ahora? El reto viral que verás a continuación es toda una sensación en redes, donde cientos de usuarios fueron sorprendidos por las múltiples respuesta. Lo que tienes que hacer en el test visual es mirar la imagen, elegir uno de los seis círculos que hay y entérate sobre cómo te irá en el amor al final de la nota. No dudes en escoger y te sorprenderá. Nunca es tarde para reflexionar sobre uno mismo, por lo que esta prueba psicológica es perfecta para ti.

El viral de hoy fue creado hace días, pero los increíbles resultados que arroja han generado que la comunidad de Facebook empiece a compartirlo masivamente. Para poder conocer el resultado solo deberás responder la siguiente pregunta: ¿qué ves primero en la imagen? Una vez tengas la respuesta, deberás leer el significado.

Este 2022 volvió más recargado que nunca de estupendos virales para los amantes de este tipo de retos, así como un test que no han dejado más que sorpresas entre los usuarios. Te aconsejamos ubicarte en un lugar con poco ruido, pues estas pruebas requieren de mucha concentración para que ser resueltas de manera óptima.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Elige uno de los círculos en este test visual y descubre cómo te irá en el amor (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

CÍRCULO #1

Si elegiste el primer círculo lo que suele primar en el amor para ti, al menos en este momento de tu vida, es el miedo. Quizás una relación difícil del pasado te haya dejado herido, o tal vez en el fondo temas que te lastimen, las cosas salgan mal, te abandonen o traicionen. Pero, ¿qué pasaría si te arriesgaras? ¿Recuerdas algún otro miedo que hayas atravesado? ¿No se siente un poco liberador cuando lo superas? Podría estar esperándote algo muy bueno detrás de ese miedo.

CÍRCULO #2

Si escogiste el segundo círculo, lo que te gobierna a ti es el amor, lo que termina de hacerte decidir que quieres estar con alguien, es el misterio. Sí, ¡así como lo lees! Si hay algo que te magnetiza son los imposibles, eso que no puedes resolver, que no conoces del todo, que tienes que descifrar de a poco como si fuera un enigma. Eso es lo que a ti más te enamora, algo que no está dado de una vez y tal como es, sino que debes descubrirlo.

CÍRCULO #3

Si elegiste este círculo, lo que más te puede a ti en el amor es el futuro y, en esto, lo que prima es tu mente. Necesitas saber que tienes seguridad, estabilidad y un proyecto en común para saber que estás en un lugar donde puedes abrirte y mostrarte tal y como eres. Si no, para ti, no tiene sentido. No crees mucho en el amor romántico ni en las historias pasionales que acaban tan rápido como empiezan. Para ti el amor se construye, y así lo vives.

CÍRCULO #4

Si escogiste el círculo número cuatro, sin dudas lo que te gobierna en el amor son los impulsos. De contención racional y analítica tú no sabes mucho. Te dejas llevar por lo que sientes, a veces demasiado. Eres de los que no les interesa qué pensarán los demás, solo se arrojan casi sin pensar. Aunque a veces eso puede ser un problema si no aprendes a encontrar el justo equilibrio entre escuchar lo que sientes y estrellarte contra el suelo habiéndolo visto.

CÍRCULO #5

Si elegiste el quinto círculo, tienes quizás la visión del amor más pura de todas. Eres una persona que no tiene miedo ni pudor de escuchar su corazón, más allá de lo que su cabeza pueda decirle. Haces lo que sientes y puedes amar de una manera tan incondicional como profunda. Eres de esas personas que aman más allá de la distancia o el tiempo, pues cuando se conectan de corazón a corazón nada ni nadie romperá ese vinculo sagrado.

CÍRCULO #6

Si elegiste este último círculo, en el amor a ti te gobierna el análisis, esto quiere decir, la mente, la razón. Puedes ser un poco distante, frío o calculador, pues para ti los impulsos deben frenarse y las pasiones deben medirse. Para ti la importancia está, ante todo, en la regulación. Pero muchas veces, por más paradójico que parezca, terminas enamorándote de alguien a quien el corazón es quien la gobierna.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

