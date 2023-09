Observa la imagen principal de la nota y entérate cosas impensadas. Hoy te presento un nuevo test visual que te recomiendo sentarte y tomar un tiempo del día porque las respuestas te dejarán atónito. No estoy si estás preparado mentalmente para saberlo, pero vamos con esta prueba. No cometas el mismo error que yo, deja tus prejuicios de lado y participa en esta prueba que te ayudará conocer increíbles rasgos de tu forma de ser.

Auto conocerte es parte fundamental en tu día a día, además te lleva a comprender detalles de tu personalidad que no siempre aprecias a diario. En el desafío de hoy podrás saber qué tan amante eres y cuánto puedes funcionar junto a tus parejas en la actualidad o a futuro.

Si estás listo para descubrir la respuesta, este test visual te ayudará a obtener una mejor comprensión de tu forma de pensar y de tu perspectiva en el amor. Recuerda que esto es solo una guía y no debe tomarse como un indicador definitivo. No te preocupes por el resultado; todo el mundo es diferente y no hay respuestas correctas o incorrectas.

Elige uno de los labios de la imagen y descubre qué tan buen amante eres. (Foto: Facebook)





Respuestas del test visual

Labio #1

Si elegiste la boca en forma de beso, esto quiere decir que eres una persona cálida, agradable y realista. Te llevas bien con todos y sueles tener los pies bien puestos sobre la tierra. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 6.5.

Labio #2

La boca sonriente quiere decir que eres una persona temperamental; sin embargo, tienes un buen corazón y eres generosa(o). Eres la mezcla de dos polos opuestos. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 8.5.

Labio #3

Eres una persona tranquila y nada puede estresarte. Sin embargo, cuando se trata de relacionarte con otras personas, todo se complica porque les cuesta lidiar contigo. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 3.5.

Labio #4

Si elegiste la boca que sonríe de una manera un poco extraña, eres una persona sumamente inteligente, pero tiendes a ser un poco insegura de ti misma(o). Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 9.5.

Labio #5

Si te gustó la boca mordiéndose los labios, quiere decir que eres una persona energética que encuentra placer en las cosas pequeñas que parecen insignificantes. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 10.

Labio #6

Eres una persona valiente y apasionada que no le tiene miedo a nada y que se esmera en las cosas que hace. Es por eso que sueles obtener lo que quieres. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 9.





¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.





