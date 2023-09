No es fácil de creer, pero este test de personalidad le dará un giro a tu vida con solo leer las respuestas. Como todos los virales que te muestro a diario, el objetivo de este ejercicio es poder saber qué tipo de persona eres y cómo te desarrollas ante los demás. Hoy conocerás más de tus habilidades personales. No pierdas más tiempo y comienza a participar del desafío diario.

Conocerse a uno mismo es un detalle fundamental que muchas personas pasan por alto. Sin embargo, es clave para poder mejorar relaciones hasta si quieres conseguir un nuevo empleo. Tranquilo, hoy tendrás la solución a todo. No hagas trampa y elige lo primero que ves en la imagen.

Para este test de personalidad no hay respuestas correctas o incorrectas, es un tema netamente de percepción. Busca elegir lo que mejor te parece para poder conocer. La capacidad de resolver problemas es una habilidad valiosa en diversos aspectos de nuestra vida.

Resuelve el test de personalidad y descubre qué tipo de persona eres. (Foto: Facebook)





Respuestas del test de personalidad

Si has visto la serpiente

¿Lo primero que has visto ha sido la serpiente? Eso significa que eres una persona muy observadora. Te gusta fijarte en lo que hay a tu alrededor. Eso hace que muchas veces te acuerdes de detalles tan pequeños que cualquiera olvidaría. Una cosa que detestas son las reglas. Al menos aquellas que no tienen sentido para ti.

Eres una persona muy libre, a la que le gusta tomar sus propias decisiones, por eso no aceptas muy bien que alguien te de una orden. En el amor se podría decir que eres una persona a la que le da un poco de miedo el compromiso. Prefieres tener relaciones amorosas cortas que te hagan sentir vivo en todo momento. No crees en el amor eterno y por eso no lo buscas para ti.

Si has visto la calavera

En el caso de que hayas visto la calavera significa que eres alguien bastante elocuente. No te cuesta hacer que los demás te escuchen. Tienes un don con las palabras que hace que la gente confíe en ti sin dudarlo. También eres alguien muy generoso. Para ti no es difícil pensar en los demás, en sus sentimientos, y hacerles formar parte de tu alrededor.

Muchas veces das sin recibir nada a cambio. Es suficiente para ti ver que la gente, sobre todo la más cercana a ti, se siente feliz. A veces tu empatía innata te lleva a situaciones difíciles. La razón es que en ocasiones se te olvida decir que no. Te gusta tanto ayudar a los demás que te olvidas de ti mismo. Eso te puede llevar a quebraderos de cabeza en los que no sabes cómo ayudar a otros sin olvidarte de ti.





Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.





Otros test para que resuelvas

Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad te ayudara a saber en qué situación está mi relación sentimental con simplemente realizar una elección.