¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadera edad mental? A veces, nuestra mente y la forma en la que vemos la vida no coinciden del todo con nuestra edad cronológica. El test de personalidad que te comparto ahora, por ende, tiene como objetivo ayudarte a descubrir qué tan joven o madura es tu mente a través de una simple elección. ¿Qué dices? ¿Te animas a participar en esta prueba? Para ello, todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y escoger uno de los tres colores que se muestran a continuación, el que más te guste. Acto seguido, te invito a reflexionar sobre tu respuesta al final del presente artículo, donde también obtendrás una visión más clara acerca de tu manera de pensar y cómo es que esta influye en tu vida cotidiana. Recuerda que este ejercicio solo debe ser visto con fines de entretenimiento, y no como una evaluación psicológica profesional. ¡Vamos con la gráfica!

Observa la imagen del test de personalidad

Elige uno de los tres colores en esta imagen para descubrir cuál es tu edad mental (Foto: Depor).

Mira los resultados del test de personalidad

¿Elegiste el color rojo?

Si eliges el color rojo, tu edad mental se encuentra entre los 18 y 25 años. Posees un espíritu juvenil, lleno de entusiasmo, y disfrutas experimentando la vida al máximo. Prefieres no preocuparte demasiado por el futuro y enfocarte en aprovechar cada momento. Tu energía y pasión te llevan a asumir riesgos y a buscar constantemente nuevas aventuras que te mantengan motivado. Tu enfoque se centra en vivir con intensidad y sacar el máximo provecho de cada experiencia. No temes a los cambios ni a lo inesperado, ya que para ti representan oportunidades para crecer y aprender. La curiosidad y el deseo de explorar el mundo son características que definen tu manera de ser. Eres alguien que se deja llevar por la emoción del presente, valorando cada instante como una oportunidad única. Además, tu optimismo natural te ayuda a mantener una actitud positiva ante las dificultades, afrontándolas con valentía y determinación. La gente a menudo se siente atraída por tu energía y carisma, ya que inspiras a quienes te rodean con tu vitalidad.

¿Elegiste el color azul?

Si optaste por el color azul, tu edad mental se encuentra entre los 35 y 45 años. Posees una mentalidad madura y reflexiva. Sueles analizar detenidamente cada situación antes de tomar decisiones y prefieres rodearte de ambientes tranquilos y ordenados. Valoras la paz y el equilibrio, y a menudo eres la persona a la que otros recurren en busca de buenos consejos y orientación. Tu enfoque en la vida es pragmático y equilibrado; te gusta tener un plan y trabajar hacia tus metas de manera constante y organizada. Te sientes cómodo en situaciones donde puedes aplicar tu sabiduría y experiencia, y disfrutas compartir tus conocimientos con los demás. Esta capacidad para ser un apoyo emocional y ofrecer perspectiva hace que tus amigos y familiares confíen en ti, lo que refuerza tus lazos interpersonales. A pesar de tu madurez, también posees una curiosidad innata que te impulsa a crecer continuamente. Reconoces que la vida está en constante cambio, y aunque prefieres la estabilidad, te esfuerzas por adaptarte a las nuevas circunstancias.

¿Elegiste el color amarillo?

Si eliges el color amarillo, tu edad mental se sitúa entre los 25 y 35 años. Tienes una mentalidad fresca y abierta, siempre dispuesta a explorar nuevas ideas y experiencias. Te encanta crecer y aprender; aunque eres consciente de tus responsabilidades, te permites soñar y ser creativo. Tu espíritu innovador y tu disposición para adaptarte te permiten ver el mundo desde una perspectiva única y equilibrada. Eres alguien que valora la curiosidad y el aprendizaje continuo, lo que te impulsa a buscar oportunidades para desarrollarte personal y profesionalmente. Disfrutas de los cambios y te enfrentas a ellos con entusiasmo, ya que cada nueva experiencia te ofrece la posibilidad de expandir tus horizontes. Tu enfoque positivo te permite encontrar belleza y potencial en lo cotidiano, inspirando a quienes te rodean a adoptar una actitud similar. Además, tu creatividad y originalidad se reflejan en cómo abordas la vida; eres capaz de pensar fuera de lo convencional y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos.





