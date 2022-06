Para obtener éxito en este reto viral no solo necesitarás poseer una gran capacidad visual, pues también requerirás demostrar tu inteligencia abstracta para que logres ubicar los cuerpos de los gatos ‘completos’ qué aparecen en la ilustración.

Ahora que ya tienes noción de lo que se debe hacer en este desafío, te advertimos que para intentar obtener éxito solo te daremos 5 segundos. Es por ello que tienes que utilizar al máximo todas tus capacidades, tanto visual como de inteligencia abstracta y así lograrás encontrar la solución.

Lo complejo en este reto viral está en que cuando tu percepción crea que encontró ambos gatos completos te darás cuenta que no es así del todo. Ya que mientras vas avanzando te percatarás que le falta alguna parte de su cuerpo.

Imagen del acertijo visual

Observa atentamente esta ilustración y trata de encontrar los dos gatos 'completos' que aparecen. | Foto: genial.guru

Solución del acertijo visual

Al llegar a esta parte sabemos que este reto viral no es sencillo. Si fallaste has demostrado entonces no tener una buena capacidad visual ni mucho menos poseer inteligencia abstracta. No todos cuentan con esta habilidad desarrollada y por ello a continuación te dejaremos la solución.

Aquí te mostramos la ubicación de los dos gatos completos que aparecen en el reto viral.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.

