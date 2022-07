Porque llegó el momento de poner a prueba tu capacidad visual, te presentaremos un complejo reto viral que desafío a miles de internautas en las distintas redes sociales. Y es que el solo hecho de buscar a la gallina se ha convertido en todo un desafío, pues este animal no aparece a simple vista.

Con la finalidad de aumentar la dificultad del acertijo, solamente tendrás 8 segundos para determinar con exactitud la ubicación de la gallina en este reto. Sabemos que quizás no encuentres la solución del reto viral en el primer intento, por ello podrás disponer de reiteradas oportunidades pero ten siempre en mente el tiempo determinado.

¿Necesitas alguna pista? Pues que te parece piensas un poco diferente, pues posiblemente la respuesta no está en tus narices y tendrás que darle vuelta a la ‘situación’. Si a pesar de ello no lograste ver a la gallina, pues revisa la respuesta líneas abajo.

Imagen del reto viral

Prueba tus agudeza visual y trata de encontrar la gallina que está oculta en esta imagen.| Foto: American Puzzle Cards

Solución del reto viral

Llegado a este punto significa que no lograste dar con la ubicación de la gallina que aparece en la ilustración. No te preocupes, pues sabíamos que este desafío era mucho más complicado que el resto que seguramente encontraste. Ya no queremos hacerte perder más tiempo, por eso a continuación te dejaremos la solución.

Te mostramos la solución de este complicado acertijo lógico. ¿Tú lograste ver a la gallina?| Foto: American Puzzle Cards

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos virales o acertijos lógicos.