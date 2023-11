Todos reflejamos una imagen ante los demás que, muchas veces, no es la misma que mostramos a nuestros círculos más cercanos. El test visual que traigo requiere afinar tus habilidades de percepción visual, por lo que tendrás que buscar animales y el primero que veas te ayudará a saber el tipo de persona que eres en la prueba. Parece fácil, pero ante tantas opciones podrías tener ciertos cuestionamientos personales. No obstante, solo puedes hacer una elección. Te pido que seas lo más sincero posible porque, de no serlo, podrías tener una percepción errónea de quién eres y cómo te desarrollas. ¿Estás listo para saberlo?

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre el tipo de persona que eres. (Foto: MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si lo primero que viste en la foto fue un árbol...

Podrías ser una persona que destaca por su sentido de la racionalidad. Antes de tomar cualquier decisión analizas todos los pros y contras. No te dejas influenciar por los sentimientos. Eres muy tímido para correr grandes riesgos y todo en tu vida está fríamente calculado. Eres un líder innato y sobresales por tu responsabilidad y compromiso en todo lo que emprendes.

Si lo primero que viste en la foto fue un gorila...

Podrías ser una persona que procura proteger siempre a sus seres queridos. Tu familia es lo más importante que tienes y eres capaz de dar todo por ellos. En ocasiones has preferido sacrificar tu propia felicidad por ver felices a los que más amas. No tienes rencor y perdonas con facilidad cuando alguien te hace daño.

Si lo primero que viste en la foto fue un tigre...

Podrías ser una persona que se caracteriza por su franqueza. Dices lo que piensas sin ningún filtro y esto en ocasiones te trae fuertes dolores de cabeza. Sin embargo, no buscas cambiar la manera en la que te expresas porque odias la hipocresía y la falsedad. Constantemente estás en la búsqueda de nuevos desafíos en tu vida.

Si lo primero que viste en la foto fue unos peces...

Podrías ser una persona que rápidamente encuentra solución a los problemas. Eres sumamente leal y tratas con amabilidad a todo aquel que se cruza en tu camino. Sientes mucha empatía por todos y constantemente te pones en los zapatos de otros para evitar prejuzgar a alguien por su accionar.

