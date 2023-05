No todos son buenos dando consejos. Si tú deseas saber si eres una persona con esa capacidad, el test de personalidad de aquí lo revelará, siempre y cuando contestes una simple, pero muy importante pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? Responder no te quitará mucho tiempo.

Mentir es una pésima idea. En esta prueba solo sirve la sinceridad. Haz caso a lo que tus ojos captaron en primera instancia. Por si te preguntas cuántas opciones hay en la ilustración, te recalcamos que solo están dos elementos: el foco y la mano. Cada alternativa esconde un significado distinto.

Para muchos internautas, los resultados del test de personalidad son impresionantes. Nosotros estamos de acuerdo con ellos, pero debemos añadir algo. La información que leerás más abajo no tiene validez científica. Recuerda que tú decides si participas o no. Estamos seguros que no te arrepentirás si lo haces. Además, te informamos que en Depor hay otra prueba interesante que es capaz de revelar si eres una persona ilusa.

Imagen del test de personalidad que revelará si eres una persona tranquila

Esta imagen, que posee un fondo de color mango, te muestra dos dibujos: el de un foco y el de una mano. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Foco:

Si viste primero el foco, te caracterizas por dar buenos consejos. Las personas acuden a ti para recibir tus recomendaciones que son las mejores. Eres auténtico(a), muy original y extrovertido(a). Te encanta hacer amigos. Tienes facilidad para entablar conversaciones con desconocidos. No soportas a la gente falsa e hipócrita. Vas al frente sin importar las consecuencias. No te importa lo que los demás opinen sobre ti.

Mano:

Si viste primero la mano, eres capaz de dar hasta lo que no tienes con tal de ver felices a tus seres amados. Te encantan las aventuras. No toleras quedarte quieto(a). No te conformas fácilmente. Jamás rechazas ningún plan. Vives tus días como si no existiera un mañana. Consideras que la vida es muy corta. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. La zona de confort no es lo tuyo.

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test de personalidad en Depor, y listo. ¿Te animas?

