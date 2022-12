¿Te atreves a conocer más sobre ti? No hay respuesta incorrecta en estos test visuales, por lo que solo te pedimos ser sincero para que no te vayas decepcionado. Los retos virales no tienen pierde y una clara muestra de ello es lo contentos que quedan los usuarios cuando los ven. Revela qué tan atractivo eres para tus amigos con solo decirnos qué monito viste primero en la imagen de redes sociales. El test visual promete dejarte con la boca abierta en tan solo una cuestión de segundos.

No olvides compartir este test visual que se ha convertido en tendencia en redes sociales. Asimismo, te invitamos a seguir disfrutando de más pruebas psicológicas en Depor, donde podrás acceder a miles de retos virales y así conocer un poco más sobre tu persona. Dicho esto, es momento de pasar a la prueba.

Te contamos que este test visual ha puesto a temblar a más de uno con sus respuestas. ¿Estás preparado para lo que se viene desde ahora? Atento a cada detalle y participa de esta prueba que te hará reflexionar sobre tu vida. No olvides compartir el reto con tus amigos. ¡Suerte!

Pero ojo, todo esto es un juego. Ningún resultado de la prueba tiene una validez científica. Ahora que ya quedó claro ello, decide si participas o no. Nosotros te aseguramos que te divertirás si lo haces.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

¿Eres guapo? Conoce qué te hace atractivo según el mono que elijas en este test visual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

MONO N°1

Eres bastante individual. No te agradan demasiado las expresiones físicas de amor, como los abrazos. Esto puede afectar a tu personalidad de manera subconsciente. Este monito también está asociado con la holgazanería. Es posible que tengas la costumbre de retrasar las cosas que necesitas completar. Si planificas con anticipación, podrás reducir significativamente el estrés en tu vida.

MONO N°2

El segundo monito está realicionado a tu amistad. Eres una persona muy sociable e inteligente. También eres original y tienes la virtud de ser auténtico, porque nunca copias a los demás, sino que haces las cosas a tu manera. Eres de esas personas muy sociables, y seguramente te gusta pasar tiempo con la familia y los amigos, mucho más que estar solo. La frase ‘dar sin recibir nada a cambia’ te representa.

MONO N°3

Este monito refleja la sensibilidad. Eres muy selectivo cuando se trata de tus amistades. Prefieres tener dos o tres amigos fieles antes que estar rodeado de una multitud de conocidos. Por tu carácter sensible, a menudo es difícil para los demás entender lo que realmente te sucede. Te sueles pones nervioso si no consigues lo que quieres. Te encanta la rutina, pero debes abandonar la zona de confort si realmente quieres comenzar a avanzar en la vida.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hijos son virales por su épica forma de jugar (Video: TikTok/@decruzt.23).