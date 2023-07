Hoy es un buen día para que aclares muchas dudas sobre tu persona. Por esa razón, te traigo un test visual que te brindará información importante relacionada a tu personalidad. Para ser más exactos, expondrá si eres un buen amigo o no. Estoy seguro que la prueba te dejará con la boca abierta, así como lo hizo “la que determina si sigues tus emociones” y “la que revela más sobre tu forma de ser en un dos por tres”.

Te aclaro que participar en este test visual es muy fácil. Simplemente mira la imagen que he dejado más abajo y luego dime qué fue lo que captaste primero. No me contestes cualquier cosa. Asegúrate de ser sincero(a) al responder. De lo contrario, perderás tu tiempo sumándote a la prueba.

Mira la imagen del test visual

Realmente, no hay muchas opciones en la ilustración. Solo están la flor y el ojo. Cada alternativa esconde un significado diferente que solo podrás leer después de haber indicado lo primero que viste. También te informo que los resultados del test visual son impresionantes, pero no poseen validez científica. Lamento decepcionarte si pensabas lo contrario.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de una flor y el de un ojo. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Flor:

Si viste primero la flor, destacas por ser un buen amigo y una fuente de inspiración para quienes te rodean. No te interesa el qué dirán. Puedes parecer frío, pero en realidad eres cariñoso y amoroso. Consideras que es muy valioso tener la libertad de elegir y hacer.

Ojo:

Si viste primero el ojo, tus miedos suelen impedirte realizar las cosas que pasan por tu cabeza. Dudas mucho de tus capacidades y eso hace que tomar decisiones sea algo difícil para ti. Eres una persona ilusa.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

