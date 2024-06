¿Sabías que la forma de tu pulgar puede revelar aspectos ocultos de tu forma de ser? Aunque parezca algo sorprendente, la quiromancia, el estudio de las líneas y formas de las manos, ha encontrado una estrecha relación entre la forma de este dedo y diferentes rasgos de carácter. En este test de personalidad, descubrirás qué dice este peculiar aspecto sobre ti. Solo tienes que observar como es el tuyo y compararlo con las descripciones que te presento a continuación.

Extiende tu mano dominante frente a ti y observa tu pulgar. Identifica las dos falanges que lo componen: la superior (la más cercana a la muñeca) y la inferior (la más cercana a la punta del dedo). Compara la longitud de ambas con la imagen que te dejo a continuación:

Pulgar n.° 1: la mitad superior es más grande que la mitad inferior

Tus rasgos de personalidad delatan una voluntad férrea y la capacidad para tomar decisiones autónomas. No te agrada trabajar bajo la subordinación. Sueles tener una personalidad majestuosa. En la vejez, disfrutas de una vida más feliz y plena comparada con tu juventud. Tu vida suele estar regida por la razón más que por el corazón. Eres un idealista consumado, con expectativas altísimas tanto para ti mismo como para los demás.

No te conformas fácilmente. Eres un ferviente defensor de la verdad y no transiges en tus valores. La traición te afecta profundamente. Siempre persigues que la realidad se amolde a tus sueños, lo cual puede hacer difícil trabajar contigo debido a tus exigentes estándares. Sin embargo, si alguien quiere que el trabajo se haga bien, definitivamente eres la persona indicada para el equipo.

Pulgar n.º 2: la mitad inferior es más grande que la mitad superior

Tus rasgos de personalidad indican que no eres una persona razonable. No estás dispuesto a ceder, incluso cuando se te demuestra que estás equivocado. Prefieres ganar una discusión que buscar la verdad. No eres respetado en ninguna sociedad.

Es posible que necesites constante guía y supervisión para realizar cualquier tarea. Careces de ideas definidas y no eres de fiar. Además, tiendes a ser locuaz y sueles decir todo lo que pasa por tu mente, por lo que rara vez se toma en serio lo que dices. A menudo te permites chismorrear o criticar a tus superiores a sus espaldas.

Pulgar n.° 3: ambas mitades iguales

Tus rasgos de personalidad revelan que eres una persona tranquila, que permanece impasible en cualquier circunstancia. Tienes talento para mantener la calma y enfrentas tanto elogios como críticas con equanimidad. Estás dotado de una gran confianza en ti mismo. No eres crédulo y no te dejas engañar fácilmente.

A pesar de los obstáculos, tu naturaleza optimista te permite aceptar las cosas con serenidad. Tu filosofía de que lo que pasó, pasó, y dejar el pasado en el pasado, resulta tanto inspiradora como refrescante para muchos.

