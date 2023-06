Durante mucho tiempo, me negué a participar en test visuales debido a que consideraba que estos no podían brindarme información sobre mi persona. Pero la verdad es que sí tienen esa capacidad. El de esta nota, por ejemplo, te ayudará a saber si eres alguien que se limita o no. La prueba no te hará perder el tiempo. Resuélvela porque es genial, al igual que otras como “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies”.

Para que el test visual exponga de una vez cómo eres realmente, debes responder una pregunta muy fácil: ¿Qué fue lo primero que captaron tus ojos al mirar la imagen que se encuentra más abajo? Si contestas esa interrogante con sinceridad, todo estará bien. Deja lo que estés haciendo por un momento para que aproveches esta oportunidad de oro.

Imagen del test visual

No vayas a creer que en la imagen del test visual hay demasiadas opciones, ya que solo están la luna y el sol. Cada alternativa posee un significado diferente. Es por eso que se exige hablar con la verdad. También ten en cuenta que si bien los resultados de la prueba no poseen validez científica, son muy impactantes.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de la luna y el del sol. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Luna:

Si viste primero la luna, prefieres ponerte en el lugar del otro antes de criticar. Odias a la gente hipócrita. No soportas las injusticias. Eres una persona responsable y comprometida. Nunca tienes un “no” como respuesta. Siempre cumples con tu palabra.

Sol:

Si viste primero el sol, eres generoso(a) y muy amable. Te limitas por el miedo a lo que dirán después de ti. Das buenos consejos, pero pocas veces los aplicas. Guardas los secretos de muchas personas.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

