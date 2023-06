Hay partes de nuestro cuerpo que son capaces de brindarnos información sobre cómo somos. Precisamente, el test visual de esta nota trata de que los dedos de tus pies pueden revelar aspectos de tu personalidad. Si ya participaste en pruebas como “la que mostrará un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que sacará a la luz tu manera de ser, de acuerdo a tu posición al dormir”, no te quedes sin sumarte a la de ahora.

Los resultados del test visual son sorprendentes. No te lo puedo negar, pero hay un detalle: estos no poseen validez científica. Si no tienes ningún problema con eso, entonces ¡adelante! Te comento que nada más vas a tener que mirar una imagen y luego elegir una de las opciones que hay en la misma.

Mira la imagen del test visual

Hablando más sobre la ilustración del test visual, te recalco que esta muestra cuatro pies en total. Cada uno tiene dedos con tamaños diferentes. Tú tienes que elegir la alternativa que más se parezca a la mencionada parte de tu cuerpo. Tómate el tiempo que necesites para escoger una alternativa. Nada ni nadie te apura aquí.

Esta imagen te muestra cuatro pies que se diferencian por sus dedos. (Foto: namastest.net)

Estos son los resultados del test visual

Pie 1:

Si los dedos de tus pies son así, eres una persona exitosa en el negocio. Destacas por tu carisma. Te encanta ser el centro de atención.

Pie 2:

Si los dedos de tus pies son así, no te agradan las personas sin contenido. Eres eficiente, calculador y tranquilo.

Pie 3:

Si los dedos de tus pies son así, eres una persona llena de energía. Te gusta el arte y dar ánimos a los demás.

Pie 4:

Si los dedos de tus pies son así, sabes guardar secretos. Eres una persona reservada.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

