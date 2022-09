Procura que la silueta que elijas sea la que más te represente. Vernos representados en una figura de éxito resultaría un poco extraño, pero como todos venimos de una mujer, no hay mejor forma de identificar gustos, placeres y decisiones. La forma que más te guste no definirá tu vida, tu día a día o el futuro, pero será parte de una idea de lo que estás buscando. En el test visual de personalidad tendrás cinco opciones para escoger, claro, dependiendo de tus gustos.

Las opciones que te mostraremos son múltiples. Pues tienes hasta cinco opciones para elegir en el test visual, pero solamente deberás quedarte con una. No sabemos qué motivará tu elección, pues aunque no lo creas tu personalidad determinará ello.

Cuando tengas tu elección, podrás conocer lo que significa cada elemento que posiblemente hayas visto, así conocerás más detalles de tu personalidad que no sueles mostrar ante las demás personas.

IMAGEN DEL TEST

Escoge una silueta femenina exitosa del test visual y descubre quién eres y por qué. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST

Silueta 1: La mujer creativa

Tienes un talento innato para crear piezas únicas en su tipo. Generalmente, tienes respuestas y soluciones imaginativas para todo. Te gusta el arte en todas sus formas y siempre estás investigando nuevas formas de expresión. Lo que más te interesa es poder fluir con tus ideas y pensamientos.

Silueta 2: La mujer realista

Siempre tienes los pies sobre la Tierra y fuertes convicciones que demuestras con tu profesionalismo. Te has puesto metas claras y te encantan los desafíos, por lo que la gente te percibe como alguien con mucha seguridad y confianza. Gracias a tu actitud ganadora y al trabajo duro, las personas te respetan y te ven como un ejemplo de éxito.

Silueta 3: La mujer independiente

Eres esa clase de persona que no se deja llevar por nadie. En lo laboral eres imparable y siempre te exiges la mejor calidad en cada proyecto que te propones. Por lo general haces valer tu opinión y difícilmente la cambias, además tienes talento para liderar equipos, pues no dudas de tu capacidad para ver el potencial en otros.

Silueta 4: La mujer sencilla

No tienes aires de grandeza y esto no significa que no reconozcas tus talentos. Sabes tomar decisiones sabias y eres realmente buena leyendo las necesidades de las personas. Eres una profesional muy analítica y detallista, por lo que puedes tardar en tomar una decisión, pero cuando lo haces siempre obtienes buenos resultados.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UNA TEST VISUAL?

Una prueba visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, retos visuales o acertijos lógicos.