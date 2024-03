Esta es una prueba en la que solamente debes valerte de tu inteligencia para tratar de obtener la solución. Este reto matemático no es como cualquier otro, aunque se aprecie una ecuación de aritmética no es sencilla, pues miles han fallado. Aquí será necesario no solo saber sumar, restar, multiplicar y dividir, sino conocer al pie de la letra la regla de los signos. ¿Sabes cuál es? Pues además de ello, tendrás muy poco tiempo para intentar obtener la solución correcta. Exactamente contarás con 7 segundos para desafiarte. El único consejo que puedo darte es que te concentres al máximo y dejes todo tipo de distracción por fuera.

Mira la imagen del reto matemático

Enfócate en la imagen y trata de resolver el reto matemático en pocos segundos.| Foto: fresherslive

Conoce la solución del reto matemático

Para resolver la expresión 88÷4x(6+9), debes seguir el orden de las operaciones (PEMDAS), que significa Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División (de izquierda a derecha), y Suma y Resta (de de izquierda a derecha). Así sería la solución: 88÷4x(6+9)= 22x15 = 330.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 retos matemáticos para que te entretengas

Te recomiendo ver este video