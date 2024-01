Muchos trataron de obtener la respuesta correcta a este increíble reto matemático. Sin embargo, gran parte de los que se animaron fallaron estrepitosamente. Déjame decirte que un desafío como este no es para cualquiera, pues necesitarás bastante concentración para no caer en el error más común de todos: desarrollar equivocadamente la ecuación planteada. Existen reglas en la aritmética que a lo largo de tu vida has ido aprendiendo y aquí debes ponerlas en manifiesto.

En la imagen del reto matemático se aprecia la ecuación “64-32÷8+3-39÷3=¿?” ¿Parece sencilla, cierto? Pues no lo niego, pero extrañamente la prueba separó a aquellos que cuentan con una gran capacidad intelectual de los que no. Ahora, con la finalidad de aumentar la dificultad, solamente contarás con un máximo de 8 segundos.

Mira la imagen del reto matemático

Resulta importante que prestes la atención necesaria y te enfoques en la ecuación del reto matemático. | Foto: fresherslive

Conoce los resultados del reto matemático

Para resolver la expresión 64 - 32 ÷ 8 + 3 - 39 ÷ 3, debemos seguir el orden de las operaciones, que a menudo se recuerda usando el acrónimo PEMDAS (Paréntesis, Exponentes, Multiplicación y División, Suma y Resta). En este caso, primero realizamos la división de izquierda a derecha. Entonces, 32 ÷ 8 es igual a 4 y 39 ÷ 3 es igual a 13. La expresión ahora se convierte en 64 - 4 + 3 - 13. Luego, realizamos la resta y la suma de izquierda a derecha. Comenzando con 64 - 4 es igual a 60, y luego sumando 3 nos da 63. Finalmente, restando 13 de 63 da como resultado una respuesta final de 50. Entonces, la solución a la expresión es 50.

¿Qué es un reto matemático?

Es una actividad diseñada para poner a prueba las habilidades numéricas y lógicas de quienes lo enfrentan. Estos desafíos pueden abarcar una amplia gama de problemas, desde acertijos simples hasta enigmas más complejos, que requieren aplicar conceptos matemáticos y razonamiento lógico para encontrar soluciones. Los retos matemáticos no solo fomentan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, sino que también buscan estimular el interés y la creatividad en el ámbito matemático, promoviendo así el desarrollo de habilidades analíticas y la apreciación por la belleza intrínseca de la aritmética.

¿Este reto matemático te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza.

