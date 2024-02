El test visual que estás próximo a desarrollar tratará de explorar distintos aspectos de tu personalidad, con solo examinar la gráfica tendrás acceso a información muy importante de ti mismo. Mira la ilustración que te presento y sé sincero al momento de señalar y decir tu respuesta. Ten en cuenta que aquí no existe respuesta correcta ni incorrecta, únicamente quedará a interpretación. Si ya estás listo para recibir las revelaciones y conocer esas actitudes que realmente ocultas, te dejo a continuación la gráfica.

Mira la imagen del test visual

Es importante que observes atentamente la gráfica y luego indiques que elemento se apoderó de tu atención. | Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Si viste las manos:

De ser así, significa que no te conformas con facilidad. Detestas quedarte quieto y odias a la gente hipócrita y falsa. Vas al frente sin importar las consecuencias. Eres generoso y bondadoso con el que se cruza en tu vida. Te cuesta decir que no y eres capaz de sacrificar tu propia felicidad.

Si viste un árbol:

Ver un árbol confirma que conoces muy bien cómo sobresalir entre la multitud y no le temes al ridículo. Vives tu vida como si no existiera un mañana y huyes de los sitios en los que sientes que no puedes crecer. Jamás contradices tus palabras con tus hechos. Amas hacer amigos nuevos y siempre tienes temas de conversación.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

