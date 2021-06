“Exatlón México” es un programa original de TV Azteca que fue creado bajo la inspiración del programa de Turquía “Exathlon”. Se estrenó en el año 2017 y la mecánica era un enfrentamiento de dos equipos de 10 integrantes cada uno que semana a semana eran sometidos a pruebas físicas y mentales para poder ganar el premio final de 2 millones de pesos.

Los dos grupos eran; los Famosos, representados por el color rojo; y los Contendientes, representados por el color azul. Los concursantes debían crear polémica entre ellos y criticarse unos con otros. El reality show fue grabado en playas de República Dominicana, su recaudación es de más de 950 millones de pesos mexicanos en las 4 temporadas.

El formato del programa constaba en distintas pruebas, entre las cuales estaban los circuitos, exatlón 2 x 2, exatlón 4 x 4. En los circuitos se enfrentan mujer contra mujer y hombre contra hombre, en el 2 x 2 se enfrentan dos parejas y en el 4 x 4 se enfrentan dos hombre y dos mujeres de cada equipo.

Recientemente entre las participantes de “Exatlón México” Casandra Ascencio y Mati Álvarez se hizo tendencia una polémica en la que los espectadores quedaron bastante aludidos con la respuesta de Casandra sobre Mati Álvarez. Rápidamente se hizo tendencia y las redes explotaron por tal declaración.

“EXATLÓN MÉXICO”, LA POLÉMICA ENTRE CASANDRA ASCENCIO Y MATI ÁLVAREZ

Mati Álvarez fue coronada como campeona del "Exatlón" (Foto: Instagram)

Durante una transmisión en vivo a la ex-participante Casandra le preguntaron si le caía bien Mati Álvarez quien fue premiada como campeona de la cuarta temporada del reality, a lo que ella respondió que si, pero dejó muy en claro que había un tema muy delicado que no permitía que se llevaran bien.

Poco después en su transmisión aseguró que entre ella y Mati no se deba una buena relación. El tema delicado entre ellas se debe al aparecer a que Mati no compartió con Casandra el premio tras haber ganado “Copa Exatlón”. Automáticamente al saber la audiencia sobre este hecho hicieron el trabajo de volverlo viral en redes.

Cassandra Ascencio llegaría también a la final de "Exatlón". (Foto: Instagram)

Por vía Twitter, Christian Anguiano a quien la audiencia conoce como “Yomi” fue el que reveló lo que realmente sucedió, como inició el problema y todo lo concerniente a la gran polémica entre las ex-participantes y acorde a su versión, los hechos son apegados a los que afirmó Casandra.

En el hilo de Twitter, “Yomi” aseguró que durante “Copa Exatlón” Mati Álvarez hizo un pacto con Casandra Ascencio, en el donde le prometió que si ella ganaba le compartiría la mitad del premio siempre y cuando ella llegara a final a su lado. Acuerdo que Mati no respetó.

“Esto es sencillo, así es como pasó: En la copa internacional ya todos saben de qué hablo @matialvarezs pacto con @ascencio_cass dividirse la mitad del premio siempre y cuando llegarán a la final juntas”, escribió.

Esto es sencillo, así es como pasó: En la copa internacional ya todos saben de qué hablo @matialvarezs pacto con @ascencio_cass dividirse la mitad del premio siempre y cuando llegarán a la final juntas. — Christian A. Anguiano Flores (@Yomiwrmex) June 8, 2021

Quiero resaltar que ese pacto lo abrió Mati @ascencio_cass no la obligó y mucho menos hizo la propuesta. De testigos estaban Heber y Heliud como deportistas supongo que suficiente la palabra como un hecho de compromiso. Entonces así quedo pacto cerrado. — Christian A. Anguiano Flores (@Yomiwrmex) June 8, 2021

“Total, que cuando supo Cas que ya estaban pagando el premio pues ya era tarde y ya estábamos en la 4 temporada todos adentro. Durante el programa como ya saben Cas y Mati son las rivales no 1 y tiene que haber rivalidad y todo lo que ya saben supuestamente Mati se enteró que Cas hablaba súper mal de ella y así y yo honestamente siento que jamás se sobre paso la línea entre una buena rivalidad,” continuó “Yomi” en su narración.

La polémica entre las participantes Mati Álvarez y Casandra Ascencio se hizo tendencia en redes. (Foto: Exatlhon tv)

“Cuando regresamos a CDMX Cas le pide a Mati hablar lo cual Mati no se veía muy convencida, pero al final cedió. Y resulta que ya no me quiere dar su parte acordada que, porque se enteró que hablaba mal de ella, pero jamás le dijo Mati con claridad que era lo que supuestamente Cas hablaba de ella.”, explicó. Una vez que se dieron a conocer estos mensajes los fans se dividieron en opiniones a favor y en contra de una y otra atleta.

Mati tras recibir mensajes y mensajes de sus seguidores terminó agradeciendo el apoyo, “Gracias a todos por su apoyo. Saben que no soy de malas vibras , pero para nada me voy a dejar. Ya estoy afuera , acá si puedo defenderme de lo que dicen”