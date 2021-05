Los retos virales de ilusión óptica son parte del día a día en redes sociales. Su utilidad es un cuestionamiento constante, pero no cabe duda que aporta a la capacidad de observación y un desafío personal como esta imagen que se volvió tendencia porque nos muestra 12 puntos distribuidos en lugares estratégicos, pero que no puede ser vistos todo a la misma vez porque son parte de una ilusión.

¿Se podrá ver los 12 puntos en la imagen de una sola forma? Esa es la pregunta que muchos se han hecho sobre esa imagen cuya ilusión óptica se ha vuelto viral. El psicólogo japonés Akiyoshi Kitaoka publicó la imagen en Facebook como algo normal del día a día y en pocas horas ha sido compartida por miles de internautas.

Luego el desarrollador de videojuegos Will Kerslake compartió en Twitter la imagen el mismo día con el mensaje: “Hay doce puntos negros en las intersecciones de esta imagen. Tu cerebro no te permite verlas al mismo tiempo”. Días después, su tuit había tenido más de 27.000 reacciones.

IMAGEN COMPLETA

Llamada la ilusión de Ninio, por el científico francés Jacques Ninio, la imagen nos muestra una cuadrícula de líneas horizontales, verticales y diagonales con 12 puntos en algunas intersecciones para darle un toque mayor de rigurosidad. La mayoría de la gente es incapaz de ver los 12 puntos al mismo tiempo, pero no es por incapacidad porque hay una razón más a fondo para ello.

La imagen nos muestra una cuadrícula de líneas horizontales, verticales y diagonales con 12 puntos en algunas intersecciones para darle un toque mayor de rigurosidad.

Este efecto ocurre cuando los ojos miran por un instante un patrón que el cerebro no es capaz de procesar con precisión. Ninio lo explica: “Cuando los discos blancos en una rejilla centellante son de tamaño reducido, y su contorno es negro, tienden a desaparecer. Uno ve solo algunos a la vez, en grupos que se mueven de manera errática en una página”. Cuando no los estás mirando, las líneas grises parecen ser continuas aunque en realidad no lo son, explica Ninio.

La ilusión óptica ha mantenido entretenidos a muchos en internet durante el fin de semana. “Revisé dos veces los diferentes formatos. No pude captarlos todos”, tuiteó una persona, mientras que otra dijo: “Me dio dolor de cabeza luego de un rato”.

¿Qué pasó? ¿Te diste por vencido? No te preocupes, tampoco te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Una joven tiktoker compartió recetas de los platillos más emblemáticos de Disney. Todos pertenecen a dibujos animados, pero ahora son reales.