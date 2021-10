Busca ayuda si crees que este desafío visual podría superarte. Claro, nosotros te vamos a indicar la ubicación exacta de la respuesta, pero también apreciamos tus limitaciones. Sin embargo, si crees que tienes la capacidad necesaria para resolver este reto viral que es tendencia en redes sociales por tu propia voluntad, entonces, no te escapes de lo que viene. Profundiza la vista, despeja la mente, no te inquietes y podrás dar con la solución de dónde está la palabra oculta entre las demás que enloquece la Internet.

No cualquiera ve dónde está la palabra en cuestión, mucho menos en los 5 segundos que te pide el enunciado de este acertijo visual. Si deseas sumarte a un desafío que te pondrá contra las cuerdas, abre bien los ojos, tranquilízate y pon toda tu atención, al mismo tiempo que todos tus sentidos enfocados. Prepárate, porque no será una ‘perita en dulce’.

Dejaremos las reglas del juego bien claras, puesto que quizás no sepas en que consiste la mecánica. Solo tendrás 5 segundos para hallar la palabra distinta en la imagen, por lo que deberás concentrarte al máximo y ubicarte en un lugar donde haya poco ruido. Además, pon determinación para encontrar la solución, abre bien la mente y los ojos si quieres salir airoso de esta prueba.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Puedes ver la palabra 'galón' en la imagen? Pocos resolvieron este acertijo lógico.| Foto: Depor

¿Que ‘mucho texto, no? Sí, por eso vamos a lo que nos importa. Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar ese objetivo en uno de los desafíos más famosos en el mundo entero. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Si llegaste hasta aquí es porque quizás no diste con el objetivo, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Eres de las pocas personas que pudo dar con el resultado en el tiempo límite. ¿La solución? Mírala a continuación o en nuestra segunda foto de la galería de esta nota. Pudiste romperla y, aunque no fue así, superaste parte de lo establecido para dar con la solución, por lo que ahora puedes retar a tus amigos.

Aquí está la ubicación de la palabra 'galón' en este acertijo lógico.| Foto: Depor

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

