Las redes sociales nos vuelven a inundar de retos virales que son tendencia en estos días. En esta ocasión, los protagonistas son unas teteras que están en punto de ebullición, así que ten cuidado que te quemas, sobre todo, si te pasas del tiempo límite. Una de las dificultades de este desafío visual radica en la percepción, ya que pensarás que son algunas las teteras hirviendo, pero no, serán otras, así que abre bien los ojo. ¿Qué esperas para responder? Ah, descuida, te mostraremos la imagen completa.

A continuación, lo que debes hacer es dar con las dos teteras hirviendo, las que están en ebullición, es decir, tienen humo saliendo por el trompo de la tetera. Así reconocerás fácilmente cuáles son las que están en ese proceso. Pero ojo, ten cuidado, porque suele pasar que uno cree que son algunas las teteras, pero no, son otras, por lo que debes mirar fijamente.

Recuerda que este tipo de pruebas visuales son tendencia por ser una forma de entretenimiento u ocio sano, sin dificultades más que visuales, que nos ayudan a mejorar todo aspecto cognitivo, al mismo tiempo que al resolverlos constantemente, seremos personas más perceptivas en el futuro. Así que todo son beneficios, por lo que no te quedes atrás y resuelve este reto viral.

IMAGEN VIRAL

Encuentra las teteras hirviendo en esta prueba visual en solo 5 segundos. (Noticieros Televisa)

La imagen que acabas de ver en todo su esplendor fue creada por Noticieros Televisa para que millones de usuarios de diferentes países se sumen a esta prueba. Así como tú, otros ‘jugadores’ provenientes de España, México, Argentina, Colombia o Estados Unidos vieron en él un desafío interesante, aunque muchos se complicaron por el tiempo límite de 5 segundos. ¿Tú ya lo resolviste?

¡Felicidades, crack! Encontraste la respuesta acertada para este acertijo visual, sabíamos que serías capaz de dar con la respuesta en un santiamén, no dudamos por un segundo que así sería. Te felicitamos por tus habilidades para con estos retos. ¿Qué? ¿No fue así? Entonces, no te preocupes. Si ya lo resolviste, quizás te equivocaste, y si no lo has hecho, aquí te mostramos también la solución para que de una u otra forma confirmes tu respuesta.

RESPUESTA DEL VIRAL

Este es el párrafo al que no queríamos que llegues -pensábamos que lograrías resolver le desafío por ti solo-, pero sabemos que a veces las cosas no salen como esperábamos. Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución: aquí se encuentran las teteras hirviendo en esta prueba visual. (Noticieros Televisa)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

