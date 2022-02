Una situación compleja, pero que solo tú podrás solucionar y en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que pasa y qué tienes que hacer? Pues es simple. Este reto viral trata de ubicar una billetera que se “perdió” justo cuando el mesero fue a cobrar la cuenta. La pareja responde de distintas formas al problema, en uno se nota la angustia y vergüenza, en la otra una sonrisa cómplice de, quizás, alguna broma bien orquestada. ¿Puedes dar con al solución en el menor tiempo posible? Tómate solo 5 segundos.

Así de simple y sin complicarte la vida. Solo debes abrir los ojos bien grandes y poner toda tu atención en el siguiente reto viral que es tendencia en la actualidad. No dejes que siga pasando vergüenza al no encontrar la cartera. Ayúdalo a pagar la cuenta encontrando por él la billetera perdida. El acertijo visual que está dando la hora en las redes sociales.

¿Por qué crees que este reto es tan complicado y ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales? Pasa que muchos creen ubicarlo, pero solo el 10% logró acertar dónde se ubicaba esa palabra entre las demás. Prepárate para algo que no esperabas y en solo 5 segundos. El desafío visual es tendencia y ha generado mucha controversia en diferentes plataformas.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Aquí te presentamos la imagen completa del acertijo visual de encontrar la billetera "perdida" en 10 segundos. ¡Presta mucha atención para ubicarla en el acto!| Crédito: smalljoys.tv

Como siempre, si no pudiste dar con la localización de la billetera, en la parte final de la nota te ofreceremos la respuesta. ¿Pudiste resolverlo antes de cumplirse el tiempo límite? ¡Participa y demuestra que tu destreza es superior a las del resto de personas que no pudieron completar la prueba!

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Llegado a este punto, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Si te diste por vencido al intentar encontrar la billetera "perdida", aquí te revelamos su ubicación. Se encuentra dentro del círculo entre la cabeza de la joven y la silla en la que está sentada. | Crédito: smalljoys.tv

¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? ¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? Si lo gramos colmar tus expectativas y pudiste resolverlo con facilidad, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año, porque tenemos más para ti. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jóvenes son virales por épico final tras estacionar auto en paralelo. (TikTok/richibeata)