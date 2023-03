Florencia Bertotti es la icónica actriz que protagonizó la popular telenovela juvenil argentina, “Floricienta”. La serie creada por Cris Morena fue una de las más populares a inicios de los 2000, haciendo que temas como “Flores amarillas” sigan siendo escuchados hasta el día de hoy.

El programa de televisión se estrenó en el 15 de marzo de 2004 y era una interpretación moderna del cuento de “La cenicienta” de Charles Perrault. En un inicio, cuenta la historia de Florencia Fazzarino, una chica huérfana que trabaja en una verdulería, pero sueña con dedicarse a la música.

Por temas del destino, es contratada en la casa de una acomodada familia como niñera, donde conoce a Federico Fritzenwalden (Juan Gil Navarro). Desde entonces, ella vive muchas aventuras junto a los hermanos menores de Fritzenwalden, además de soportar a la prometida malévola, Delfina (Isabel Macedo).

La participación de Bertotti en la primera y segunda temporada de “Floricienta”, la catapultó al estrellato internacional y realizó giras por diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, 19 años después del estreno de la serie, la actriz decidió alejarse de los reflectores.

LA CARRERA DE FLORENCIA BERTOTTI EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

La última vez que Florencia Bertotti participó en un programa de televisión fue en el 2016, cuando interpretó a Fabiana Aniello en la miniserie “Silencios de familia”. Mientras que su última aparición frente a cámaras fue en la película “Casi leyendas”, donde hizo de Sol.

Desde entonces, se ha mantenido alejada de la industria televisiva, aunque eso no significa que haya desaparecido del mapa, pues ahora se concentra en proyectos propios como su canal de YouTube @FlorBertottiok, como conductora en el programa de radio “Dias y Flores” de Vale 97.5 y tiene su propio emprendimiento.

EL MOTIVO POR EL QUE FLORENCIA BERTOTTI SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN

El cambio no fue de la noche a la mañana, pues la actriz argentina empezó esta transición hace mucho, cuando en el 2013 decidió lanzar su marca de ropa para niños llamada “Pancha”.

“Vengo a arengarte si estás con la duda sobre empezar tu propio emprendimiento, quiero decirte que cuando uno ama lo que hace, ¡no hay nada ni nadie que te detenga!”, escribió Flor en una publicación de Instagram en el 2022.

Antes de decidir retirarse, la artista había tenido problemas legales con Cris Morena debido a derechos de autor, y esto fue un sinsabor para Bertotti. Por ello, en sus últimos años de actividad, se inclinó más por participar en producciones cinematográficas, teatrales o componiendo música para programas.

LA PELEA ENTRE FLORENCIA BERTOTTI Y CRIS MORENA

Todo sucedió después de que “Niní” se lanzara y fuera un éxito. La telenovela infantil fue protagonizada por Florencia Bertotti, quien también la produjo junto a Guido Kaczka, su exesposo.

Florencia Bertotti protagonizó "Niní" en el 2009 (Foto: Kaberplay y Endemol)

Cris Morena y la productora RGB denunciaron a Florencia por plagio, asegurando que se trataba de una copia de Floricienta y, para ser honestos, la trama era bastante parecida con ligeras modificaciones. Por ello, la justicia determinó que los demandantes tenían la razón y “Niní” tuvo que emitir un capítulo doble que dio una conclusión acelerada y abrupta a la historia.

“No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”, comentó Florencia en el 2018.

No obstante, las diferencias fueron dejadas atrás en el 2019, cuando Cris Morena le envió un mensaje por su cumpleaños y, un año después, anunciaron el regreso de Floricienta por el aniversario número 30 del canal.