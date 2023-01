El cumpleaños es un día bastante especial para todas las personas: no todos los días se festeja que se ha disfrutado un año más de vida. Por eso, amigos, familiares y seres queridos quieren compartir con los más allegados el aniversario del cumpleañero. Por eso hoy en Depor te dejamos frases para felicitar el cumpleaños.

Además de los regalos, no suelen faltar las tarjetas de felicitación, cuya elaboración no siempre es fácil: la dedicatoria que se incluye pone a prueba nuestra originalidad y no siempre uno está inspirado. Por eso hoy hemos recopilado más frases para felicitar el cumpleaños que te sacarán del apuro.

Lo más importante es que el mensaje que le mandes por WhatsApp o redes sociales sea original, con sentimiento y que impacte a su destinatario, para que no sea uno más de los tanto mensajes del día.

Feliz cumpleaños: frases originales

Nunca es fácil elegir las palabras para dedicar a ese amigo, familiar o pareja que cumple años. Es un día especial, pero no se te ocurre cómo demostrárselo. Aquí las mejores frases originales de cumpleaños:

Si no te regalo nada este año no te ofendas, estoy ahorrando para el próximo. ¡Feliz cumpleaños!

para el próximo. ¡Feliz cumpleaños! Japi berdei tu yu . Espero que tus clases de inglés estén dando sus frutos y sepas descifrar mi mensaje. ¡Que cumplas muchos más!

. Espero que tus estén dando sus frutos y sepas descifrar mi mensaje. ¡Que cumplas muchos más! Una mirada, dos pasos, tres palabras, cuatro caricias, cinco suspiros, seis emociones, siete besos, ocho sueños, nueve promesas... y así hasta el infinito . Feliz cumpleaños.

. Feliz cumpleaños. Para celebrar tu cumpleaños había pensado en un crucero por el Caribe. ¿Te importaría regarme las plantas hasta que regrese? ¡Feliz cumpleaños!

hasta que regrese? ¡Feliz cumpleaños! Este año he decidido hacer una buena obra en lugar de comprarte un regalo... Lo estoy cumpliendo: esta mañana he desayunado tu bollo favorito en tu honor. Feliz cumpleaños

en tu honor. Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Te felicito por ser tan maduro, tan sofisticado y tan profundo como para dar importancia a cosas tan superficiales y materiales… como los regalos.

y materiales… como los regalos. Que pases un día horroroso , cargado de lloros y malos momentos. Que no... que es broma. Solo pretendía ser original y seguro que nadie te había deseado un feliz cumpleaños de esta manera. ¡A divertirse!

, cargado de lloros y malos momentos. Que no... que es broma. Solo pretendía ser original y seguro que nadie te había deseado un feliz cumpleaños de esta manera. ¡A divertirse! ¡Disfruta, amigo, que nunca volverás a ser tan joven!

Frases cortas de cumpleaños. (Foto: psicoactiva.com)

Frases de cumpleaños para alguien especial

¿No se te ocurre nada para enviar a esa gran amistad o persona en tu vida que cumple años hoy? A continuación te dejamos una serie de buenas frases de cumpleaños para alguien especial:

Si te cabía alguna duda sobre si recordaría la fecha de cumpleaños, aquí tienes la respuesta. ¿Cómo iba a pasar por alto el día en que vino al mundo una persona tan especial para mí?

para mí? Que la vida te regale tanta felicidad como me has entregado tú. ¡Feliz cumpleaños!

como me has entregado tú. ¡Feliz cumpleaños! Imagina lo importante que eres en mi vida que tu cumple está marcado como festivo en mi calendario. ¡Felicidades!

en mi calendario. ¡Felicidades! Si es tu cumpleaños, ¿por qué el regalo lo tengo yo? Gracias por regalarme otro año de vida a tu lado.

Si mi mano fuera pluma y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas escribiría un ¡Te quiero, amig@!

Que el nuevo año que empiezas esté tan lleno de alegría y felicidad como te deseo. ¡Que cumplas muchos más!

como te deseo. ¡Que cumplas muchos más! ¡Felicidades a ti y a mí, por tenerte cada día a mi lado!

Feliz cumpleaños frases originales. (Foto: cumplegenial.com)

Frases de cumpleaños para copiar y pegar

No estás inspirado hoy como para elaborar un mensaje bonito de cumpleaños. No te preocupes, hoy te ayudamos y te dejamos una serie de buenas frases de cumpleaños para copiar y pegar:

Que sirva esta tarjeta como emisora de todos los buenos deseos que te envío de cara al nuevo año que afrontas. ¡Muy feliz cumpleaños!

que te envío de cara al nuevo año que afrontas. ¡Muy feliz cumpleaños! Ya sé que las palabras no pueden sustituir un abrazo, pero sirven para hacerte llegar mis mejores deseos para tu cumpleaños. ¡Felicidades en tu día!

para tu cumpleaños. ¡Felicidades en tu día! Espero que este nuevo año en tu vida sea mejor que el anterior y que todos tus sueños se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños de todo corazón!

Te deseo un año lleno de minutos de amor, felicidad y alegría . Feliz Cumpleaños.

. Feliz Cumpleaños. Que este día tan especial sea para ti el comienzo de otro año de felicidad . ¡Feliz cumpleaños!

. ¡Feliz cumpleaños! Que la felicidad y amor te acompañen siempre. Que todos tus deseos se hagan realidad . Feliz Cumpleaños.

. Feliz Cumpleaños. Brindemos por que un año más podamos brindar juntos y celebrar tu cumpleaños. ¡Por una vida entera más!

y celebrar tu cumpleaños. ¡Por una vida entera más! Toda la felicidad del mundo para este nuevo año que se abre ante tus ojos. ¡Disfruta todo lo que puedas!

para este nuevo año que se abre ante tus ojos. ¡Disfruta todo lo que puedas! Cumpleaños feliz, chúpate la nariz y sino te la chupas, chúpate un calcetín.

Frases de cumpleaños para copiar y pegar. (Foto: frasess.net)

Frases de cumpleaños motivadoras

¿Quierse enviarle a un familiar o gran amistad una felicitación de onomástico? No busques más, a continuación te dejamos una serie de las mejores frases de cumpleaños motivadoras:

¡Mantente valiente, positivo y optimista todos los días, y deja que tus sueños y tu sabiduría sean tu guía y motivación! ¡Feliz cumpleaños!

Sé que eres joven ahora, pero ya puedo decir que un día serás una superestrella en lo que sea que hagas. ¡Feliz cumpleaños!

en lo que sea que hagas. ¡Feliz cumpleaños! Tienes el talento de hacer sentir increíble a las personas, espero recibas esa misma motivación por ti misma ¡Feliz cumpleaños!

Contar en este mundo con personas maravillosas como tu es una bendición, es tu ejemplo el que nos motiva a seguir ¡Feliz cumpleaños!

como tu es una bendición, es tu ejemplo el que nos motiva a seguir ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la vida te lleve en un viaje que nunca imaginaste, llevándote a un destino que revuelve tu alma, te da paz mental y te rodea de amor! ¡Feliz cumpleaños!

Eres una fuente inagotable de inspiración para las personas en tu vida que te conocen y aman. ¡Feliz cumpleaños a la luz más brillante de todas nuestras vidas!

para las personas en tu vida que te conocen y aman. ¡Feliz cumpleaños a la luz más brillante de todas nuestras vidas! Puedes sentir la tristeza y que todo te agobia, pero tu implacable valentía te ilumina y te guía ¡Feliz cumpleaños!

Frases de cumpleaños motivadoras. (Foto: frasesparacumpleanos.com)

Frases célebres de cumpleaños

Hoy te dejamos una lista de frases célebres de cumpleaños que se pueden usar en carteles, tarjetas de felicitación o mensajes y te serán muy útiles cuando llegue el momento de felicitar a alguien:

“El éxito es como llegar a ese cumpleaños tan esperado y descubrir que sigues siendo exactamente la misma persona”. ( Audrey Hepburn , actriz británica).

, actriz británica). “Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida”. ( Pablo Picasso , artista español).

, artista español). “Sólo un loco celebra que cumple años”. ( George Bernard Shaw , escritor irlandés).

, escritor irlandés). “En la infancia deseamos que seamos mayores. Cuando envejecemos deseamos volver a ser niños. Todo sería esplendido si no tendríamos que celebrar el cumpleaños en orden cronológico”. ( Robert Orben , escritor de comedia estadounidense).

, escritor de comedia estadounidense). “Los cuarenta son la edad madura de la juventud; los cincuenta la juventud de la edad madura”. ( Victor Hugo , poeta, dramaturgo y novelista romántico francés).

, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés). “Lo que importa no es cuantos años acumulas en la vida sino cuanta vida se ha acumulado en esos años”. ( Abraham Lincoln , presidente de EEUU).

, presidente de EEUU). “Los cumpleaños son muy buenos para tu salud. Las estadísticas demuestran que los que tienen más cumpleaños son los que más viven”. ( Larry Lorenzoni , sacerdote salesiano).

, sacerdote salesiano). “Mientras más enaltezcas y celebres tu vida, más encontrarás en ella para celebrar” (Oprah Winfrey, presentadora estadounidense).

“Se necesita un largo tiempo para crecer joven” (Pablo Picasso, artista español).

Imágenes de feliz cumpleaños

Y si deseas enviar mejor imágenes de feliz cumpleaños aquí también de dejamos algunas muy bonitas. Así podrás enviar un mensaje bonito a ese familiar o amigos por el día de su onomástico:

Imágenes de feliz cumpleaños. (Foto: marca.com)

Imágenes de feliz cumpleaños. (Foto: mensajesdecumpleanos.wiki)

