En el test visual que vamos a compartir contigo tendrás que analizar detenidamente el video corto que ideó el tiktoker @HecticNick y con el cual podrás conocer cuál es tu edad mental con precisión. ¿Qué debes hacer en este reto viral? Muy sencillo, tras revisar las imágenes del caballo, deberás responder hacia qué lado está girando el animal. Esta prueba psicológica también puede ser tomada como una ilusión óptica, pues intentará engañar a nuestro cerebro. Recuerda solo dos cosas: ser sincero al momento de dar tu respuesta y también analizar solo en una pequeña cantidad de segundos.

¿Ya estás listo? Pues solamente contarás con unos 5 segundos para mirar con atención el clip de TikTok. Luego de ese corto tiempo, ya debes tener una respuesta de acuerdo a lo que tus ojos hayan captado de inmediato. Por lo que la prueba es muy rápida y sencilla, así que no pierdas más segundos y pon a trabajar tu habilidad visual.

No te dejes engañar, pues este test visual no es una ilusión óptica. Y ya no daremos más rodeos, y te mostraremos el test visual elaborado por @HecticNick. Te indicamos por último que si los resultados no son lo que esperas, no te des por vencido e inténtalo más adelante.

Imagen del test visual

Debes analizar el video y determinar hacia qué lado gira el caballo, para así conocer los resultados del test visual. | Foto: @HecticNick

Resultados del test visual

Si ves que el caballo gira hacia la derecha, quiere decir que tienes una edad mental de un adolescente. Es decir aún inmadura y despreocupada. Que no pone por delante las obligaciones y deja todo siempre para mañana.

Si ves que el caballo gira hacia la izquierda, significa que cuentas con una edad mental de una persona madura. Eres consciente de cada problema y tratas de resolverlo con calma y tranquilidad, sin perder la paciencia. Siempre piensas antes de actuar.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un test visual?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

