Una joven pareja está pagando la cuenta en este restaurante, pero uno de ellos no logra encontrar su cartera y así finalizar el pago. Resuelve el acertijo visual y evita que el sujeto siga pasando vergüenza echándole una mano con su billetera. Esta parejita está en problemas por un pequeño gigante detalle: se les perdió la billetera, ¿o es que la escondió ella? Tu misión en esta aventura es descifrar la ubicación exacta de dicho objeto tan solo ocho segundos, sino será complejo estar bien acertadamente.

La cuenta ya corre, tanto para los comensales como para ti. El desafío de hoy te llevará al límite para encontrar la billetera ‘extraviada’ de este nervioso joven. ¿Puedes lograr resolver el acertijo visual antes que el mozo frunza el ceño?

De hecho, este ‘challenge’ viene generando controversia en redes porque sencillo no es. Es tan complicado este acertijo que alrededor de 9 de cada 10 personas han fallado en su primer intento de responder bien este desafío visual. Sí, te pedimos al principio que dudes de ella, he ahí tu primera pista.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Halla la cartera perdida en el acertijo visual y hazlo en solo ocho segundos. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Sabíamos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. Si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la respuesta.

Solución del acertijo visual: aquí puedes encontrarlo. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hijos son virales por su épica forma de jugar (Video: TikTok/@decruzt.23).