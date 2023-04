Existen diferentes tipos de retos virales. Algunos te piden encontrar un animal o una persona. Otros, en tanto, consisten en ubicar una palabra, como es el caso del desafío que motivó esta nota de Depor. Para ser más exactos, tienes que hallar el término ‘VENDIDO’ en la imagen, pero ojo que debes realizar esa tarea en 8 segundos. Si la haces, eres alguien inteligente.

Como se ha establecido un límite de tiempo, en tu cabeza no debe estar otra cosa que no sea el objetivo. Si te distraes con lo más mínimo, perderás segundos y todos son sumamente importantes para cantar victoria en la prueba. ¡No digas después que no te avisamos! ¡Concéntrate! ¡Tú puedes!

Este reto viral no es como los otros que circulan en Internet, pues tiene un alto nivel de dificultad que hace que no cualquiera lo resuelva. Si deseas participar en más desafíos así, la página web de Depor es tu mejor opción. Hay encontrarás varias pruebas, como la que consiste en averiguar qué caballo está adelante en una imagen.

Imagen del reto viral de la palabra ‘VENDIDO’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color verde con muchas palabras ‘VENDADO’, está el término ‘VENDIDO’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

Los 8 segundos que se brindan en este reto viral, según muchos usuarios, no son suficientes para encontrar la palabra ‘VENDIDO’. Si no pudiste hallarla en ese tiempo, no hay problema. Aquí te indicaremos dónde está en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘VENDADO’, se indica dónde está el término ‘VENDIDO’. (Foto: MDZ Online)





VIDEO RECOMENDADO

¿Pensaste que nos íbamos a despedir en esta nota sin darte a conocer un acertijo visual? En el video que hemos colocado aquí abajo podrás participar en otro desafío. Ten en cuenta que solo se te brinda 5 segundos para que lo superes.

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.