La premisa está escrita y cualquiera puede resolverlo sin necesidad de que hagas más de lo usual; sin embargo, lo que estás por descifrar no es para todos. En el siguiente reto visual, debes estar preparado para mirar los detalles a profundidad, más que nunca, porque dos imágenes casi iguales esconden siete diferencias. Tu misión no es otra que encontrarlas en cuestión de segundos y demostrar que puedes ser parte de la media alta de aquellos usuarios que no tuvieron problemas para sacar adelante la prueba.

Es muy necesario que observes de rincón a rincón para resolver el reto visual. Este tipo de pruebas visuales han ido ganando cada vez más popularidad, ya que se tratan de una excelente forma de pasar el tiempo y disfrutar durante un corto periodo de tiempo de entretenimiento, ya sea en solitario o en compañía de familiares y amigos. Si pones mucha atención en la imagen, te darás cuenta que las respuestas están casi en nuestra narices.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Hay siete diferencias en este reto visual que escapan de las mentes frágiles y débiles. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

La parte de la nota a la que muchos quieren llegar desde que ven la imagen. Es que sí, así de difíciles son nuestra pruebas, pero no te rindas, te mostraremos la respuesta que era tan sencilla. Revisa la gráfica que viene debajo de estas líneas y podrás conocer las ubicaciones del mismo.

Solución del reto visual que escapan de las mentes frágiles y débiles: aquí están las siete diferencias. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.