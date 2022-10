Comparte este increíble reto viral con tus amigos a través de redes sociales y descubre cuánto de ellos pueden lograrlo. El acertijo visual que te compartimos es uno de lo más difíciles de completar, por lo que te recomendamos no perderte de ningún detalles. ¿Te gusta poner a prueba tus sentidos? Aquí tendrás que encontrar al fantasma que se camufla y confunde con personas normales dentro de un salón. Solo tienes como máximo 8 segundos para lograrlo, en caso contrario mira la solución líneas abajo.

En el mundo existen personas tan observadoras que pueden diferencias una lechuza de un búho. No obstante, hay también otro grupo que es tan despistado que no podría distinguir a una cebra de una vaca, o a un jabalí de los cerdos. Dicho esto, te mostramos una prueba visual que ayudará a ejercitar tus habilidades de deducción.

El reto fue compartido por ‘GenialGuru’ y tu objetivo no es otro que el de ubicar al fantasma infiltrado en la reunión en el menor tiempo posible. ¿Te animas a pasar por este acertijo casi imposible? Lo único que podemos decirte como pista es que mires detenidamente la imagen, pues cualquier detalle podría ser clave.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Acertijo visual: ¿Eres capaz de identificar al fantasma en tan solo 8 segundos? (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Completaste el reto? Si ese no fue el caso, no te preocupes. Muchas personas necesitan algunos segundos más para resolverlo, así que no te sientas mal. Es normal, puesto que estos retos toman mucho tiempo para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo que logró ver al fantasma, descuida, aquí esta la solución.

Solución: conoce quién era el fantasma del acertijo visual en la siguiente imagen (Foto: Facebook).

¿Qué tal te pareció el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

ORIGEN DE LOS ACERTIJOS

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.

