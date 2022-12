Ubica cuanto antes la palabra oculta que pide este acertijo visual. Si todos los desafíos fuesen como éste, todo sería más fácil al día de hoy. Y con esto no queremos decirte que es un reto sencillo, para nada, sino que es menos complejo que aquellos que te piden ubicar un objeto entre tantas figuras o algo similar que pueden confundirnos. No obstante, hay que tomarlo con calma, porque su dificultad radica en lo que puedes percibir con solo un vistazo y tus prejuicios, los mismo que debes dejar atrás.

Recuerda que por algo este tipo de acertijos visuales se volvieron tendencia en muchas plataformas. Y es que nos provocan diferentes sensaciones, además de incrementar nuestras habilidades cognitivas para responder con aciertos estímulos. Por ello, te pedimos tomarlo con responsabilidad y calma.

Vamos a ver una imagen que es tendencia en redes sociales y ha provocado miles de comentarios en toda la comunidad de virales. En primera instancia, es la del rostro de un hombre, así de sencilla, pero entre esas manchas negras que la conforman también se forma una palabra. Tu misión es ubicarla.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Hay una palabra oculta en el acertijo visual: ¿logras verla o solo al hombre? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Sabíamos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío. Si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel. Si no lo lograste, la palabra oculta es “liar”, el término en inglés para “mentiroso”. Para detectarla, conviene fijar la atención en la parte blanca de la ilustración y, de ser necesario, inclinar la cabeza hacia un lado. Ahora que ya lo sabes, reta a tus amigos o familiares.

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Padre e hijos son virales por su épica forma de jugar (Video: TikTok/@decruzt.23).