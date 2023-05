La simbología de ver las horas iguales en nuestro reloj tienen un significado especial y todas ellas ocultan un mensaje detrás. Recordemos que esto no es parte de la astrología ni del tarot, está más relacionado al tema de creencias mágicas acorde al horario. En la siguiente nota te contaremos todos los detalles sobre qué son estas horas espejo, qué significado pueden tener acorde a la hora del día y qué representan cada una de ellas. Recuerda que esto no varía acorde a ningún signo del zodíaco y no está relacionado a la lectura de cartas diarias, por lo que es un mensaje que durará todo el año.

¿Qué son las horas espejo?

Si eres de los que alguna vez ha visto algún estado en redes sociales como WhatsApp o Instagram donde algunos amigos publicaban mensajes con la hora 11:11 o has mirado el reloj y ves que son las 22:22 o 13:113 horas, déjanos decirte que te has topado con una hora espejo. Esto es una creencia muy popular relacionada a la numerología y las horas espejo son todas las que repiten dos números, como los ejemplos que hemos mencionado previamente. Además, supone que tenemos 24 oportunidades en el día para dar con una de manera casual y 24 cosas que nos quiere decir esa casualidad, por lo que no vale si es que miras el reloj.

¿Por qué 11:11 es la hora espejo más vista?

En lo que respecta a esta numerología, se estima que esta combinación es más vista que las demás -razón por la que seguramente la veas siempre en estados de amigos-. Esto es acorde a la sincronicidad, que según el psicólogo Carl Gustav Jung es la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera casual.

¿Cuáles son las horas espejo y qué significado tienen?

Las 00:00 horas: es el significado de renacer y su mensaje es afrontar todo lo que te perturba.

Las 01:01 horas: relacionado a la vida amorosa de la persona y es porque usualmente una persona te está pensando mucho.

Las 02:02 horas: mira con quién te rodeas, porque alguien te está ocultando algo importante.

Las 03:03 horas. similar al anterior, pero alguien está hablando mal de ti.

Las 04:04 horas: si la ves, significa que debes hacer un cambio radical en tus hábitos.

Las 05:05 horas: alguien está muy enamorado de ti, descúbrelo.

Las 06:06 horas: debes tener más amor propio, esta hora te lo recuerda.

Las 07:07 horas: si tienes algún deseo en mente, lo cumplirás.

Las 08:08 horas: ten cuidado con lo que realizas y todo saldrá bien.

Las 09:09 horas: es momento de pensar más en ti que en los demás.

Las 10:10 horas: se vienen cambios importantes en tu vida.

Las 11:11 horas: la hora espejo mágica por excelencia. Aquí debes pedir un deseo y llenarte de energía positiva.

Las 12:12 horas: debes sacar provecho de diversas situaciones que manejas.

Las 13:13 horas: debes cambiar algo que no te permite avanzar.

Las 14:14 horas: intenta algo que consideres en lo que hayas fracasado.

Las 15:15 horas: algo nuevo viene para ti y debes disfrutarlo.

Las 16:16 horas: debes quitar de encima todos los pensamientos negativos.

Las 17:17 horas: vivirás una etapa de renovación y creatividad.

Las 18:18 horas: sigue tu propia intuición en temas del amor y relaciones.

Las 19:19 horas: debes expresar todo lo que llevas dentro y ser paciente.

Las 20:20 horas: es otra hora del amor, pero esta vez hay reciprocidad con la persona que te gusta o quieres.

Las 21:21 horas: tendrás mucho éxito a corto plazo.

Las 22:22 horas: puede que esa persona especial se acerque a ti.

Las 23:23 horas: se aproxima un gran viaje.