Septiembre empieza en pocos días y si consideras que agosto no fue un buen mes para ti, entonces tal vez uno de los motivos sea el signo al que perteneces. Felizmente todo podría cambiar por algunos y para otros no tanto, al menos eso indica el horóscopo chino que ha dado a conocer los signos más afortunados y aquellos a los cuales la fortuna no les va sonreír.

Conoce el horóscopo chino de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Al parecer será un buen mes respecto a tus finanzas, así que aprovecha para llevar a cabo inversiones porque hay altas probabilidades de que tus ganancias crecerán. Aunque, siempre con cuidado y evita riesgos innecesarios.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Las personas de este signo también van a tener un mes estable y tal vez ocurra ese aumento que están esperando. Por tal motivo es buen momento para darse ese capricho que tanto querían, pero tengan mucho cuidado respecto a sus relaciones porque ese tipo de asuntos si será más complejo

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Los Tigres no tendrán muy buen suerte en lo que se refiere al dinero, así que les espera un mes de mucho estrés. Por ello, evita gastar más de los necesario y cuida muy bien tus fondos de emergencia porque tal vez los necesites.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Las personas de este signo que tienen una relación están de suerte, ya que su vida en ese aspecto estará en su mejor momento. Aprovecha para disfrutar momentos agradables con esa persona especial, además también será una buena época para tus finanzas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Aunque no será un mal mes, los desafíos no faltarán y eso puede ocasionar momentos de mucha preocupación. Asimismo, en el trabajo hará momento de tensión: sin embargo, nada que no puedas sobrellevar. En lo referente a las relaciones amorosas, actúa siempre con cuidado y no te dejes llevar solamente por tus sentimiento.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Las personas que son parte de este signo pasarán por un mes tranquil en lo que se refiere a las relaciones y la convivencia con su familia. También es un buen mes para realizar inversiones y empezar nuevos negocios.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

No será un mes de mala fortuna, pero tampoco de muy buena suerte. Por ello, lo mejor es mantener un perfil bajo y de esa forma no sufrirás graves consecuencias financieras en algunos casos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las personas bajo este signo no van a tener un buen mes, especialmente respecto a su salud. Por ello, lo mejor es mantenerse tranquilo y si aparece algún conflicto en el trabajo u hogar solamente llevarlo con calma.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Aquellos que son de este signo van a enfrentarse a muchos conflictos laborales, aunque eso no significa que las cosas irán mal porque podría ocurrir el ascenso que estabas esperando o tal vez el aumento que tanto necesitabas, pero

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El mes de septiembre podría ser complicado para las personas de este signo, ya que podrían tener algunos momentos de confrontación.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Será un mes de grandes desafíos en el ámbito personal y laboral. De hecho, podrían producirse algunas rupturas debido a falta de confianza por alguna de las partes.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Es un buen mes para que empieces a invertir en tu salud, así que acude con un nutricionista o inscribirte en algún gimnasio para que mejore tu vida en el tema de salud. Recuerda que una buena alimentación siempre es importante.

