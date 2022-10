Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo zodiacal es clave para tu futuro, esta nota es para ti. No dejes pasar esta oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino gracias al horóscopo de Depor. Seas Aries, Géminis, Virgo o Tauro, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot. Echa un vistazo a los siguientes párrafos y no olvides compartir estas predicciones con tus seres queridos.

ARIES

Necesitas un momento a solas para pensar muy bien qué es lo que deseas para tus próximos días. Hay algunas cosas que no te gustan, con las que no estás de acuerdo, pero también necesitas hacer algo para cambiarlas, porque solas no sucederá. Echa a volar tu imaginación para que le des una vuelta a tus objetivos, replantea tus ideas y ponte nuevas metas. Todo saldrá bien, si es que te organizas.

TAURO

Hay un problema que no te deja estar en paz. Puede ser en el trabajo o en el entorno familiar. Piensa bien lo que vas hacer porque se trata de una decisión que no puedes tomar a la ligera. Necesitas cuidar lo que comes. Igual y es un momento complicado para comenzar una dieta por todo lo que representa el mes de diciembre, pero la salud está primero y tendrás que restringir un poco lo que comes.

GÉMINIS

Están por llegar algunos momentos de relajo que tanto te mereces. Trabajaste fuerte para sacar adelante los objetivos, así que muy pronto obtendrás tu recompensa de descanso, tanto físico como mental. Así que disfrútalo. Eres de esas personas que no se conforma con buenos resultados, siempre quieres más y vas por más, pues la perfección es tu otro nombre.

CÁNCER

Esta semana será espectacular para ti, con los preparativos para un evento especial muy positivo que tendrás que aprovechar para sentirte bien y dejar de lado un poco el estrés. En el amor estás pleno, con cariño por todos lados, pues la gente que te rodea te quiere por cómo eres y te entregas en cada una de las cosas que haces.

LEO

Al parecer, los problemas de salud no te dejan en paz. Debes cuidarte y cuidar a los demás. Si no estás en condiciones de visitar a alguien o de reunirte con la familia, no lo hagas, no expongas a los demás a un contagio. Lo mejor que debes hacer es acudir al doctor y no automedicarte. En el amor, no tendrás buenos días. Debes aprender de las experiencias pasadas para mejor pensar en mirar hacia otros horizontes, pues estar solo no es tan malo.

VIRGO

En los próximos días te encontrarás en medio de un dilema emocional. Tendrás que decidir entre un amor actual y uno del pasado que volvió o regresará a tu vida. No te dejes llevar sólo por el entusiasmo, piensa muy bien lo que vas a hacer. En cuestiones laborales todo marcha de buena manera, pero no aflojes porque la exigencia es alta y necesitan de tus capacidades al cien por ciento.

LIBRA

Recibirás una sorpresa económica inesperada que te hará los días más fáciles. Sólo ten cuidado de no gastar en cosas que no necesitas. Administra bien tus ganancias en este fin de año. No te cierres al amor, pues una persona muy cercana podría convertirse en lo que tanto has estado esperando.

ESCORPIO

El cambio de humor que has mostrado te ha caído de maravilla, pero no sólo a ti, también a cada uno de los tuyos, pues disfrutan de tu buen humor y mejor estado de ánimo. Eso sí, goza de la compañía de tu familia las fiestas que están por venir.

SAGITARIO

Necesitas trabajar en el autoestima y tener una mayor confianza en lo que eres y en lo que haces. Es verdad que no siempre las cosas van a salir como uno las quiere o las planea, pero una derrota tampoco significa que todo está perdido, al contrario, eso debe ayudarte a mejorar y superarte. No creas en todo lo que se dice en la oficina o lugar de trabajo, muchas de esas cosas son chismes de pasillo que sólo te perjudican, sin que sean verdad.

CAPRICORNIO

Serás un poco de dos caras, pues mientras en el trabajo pudieran presentarse algunas dificultades en el tema amoroso será todo lo contrario. Una persona de tu pasado volverá, más fuerte que nunca y directo a tu corazón. Sí, es esa misma a la que tanto has pensado y por la que has sufrido. Podría ser la oportunidad de retomar ese romance.

ACUARIO

Los astros se han alineado de una manera muy particular e importante para ti, beneficiándote en todos los aspectos. Los problemas de dinero irán quedando atrás rápidamente, así como también mejorarán las situaciones de salud que te han dado problemas en los últimos tiempos. En pareja todo va mejor, sin faltar los subes y bajas normales de una relación, pero todo se mantendrá de manera estable.

PISCIS

Si de repente crees que no te encuentras a la altura de los retos que te presenta la vida, no te desanimes, eres una persona capaz de lograr lo que sea y lo que se proponga. Sólo basta que te lo creas y te vayas para delante. Una sorpresa está por llegar a tu vida entre martes y miércoles. Es tiempo de planear ese viaje que tanto has deseado.





