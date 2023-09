El horóscopo correspondiente al domingo 1 de octubre ya salió a la luz. Los astros no dejan de sorprender a millones de creyentes con sus predicciones acertadas. No importa de qué signo del zodíaco seas, revisa cómo te irá en el amor, en la salud, en el dinero y el trabajo. Recuerda que estas lecturas son solo una guía y que cada persona tiene el poder de hacer sus propias elecciones para forjar su propio camino. Revisa la información que tenemos para ti. ¿Estás preparado para conocer lo que te depara el destino?

ARIES

Según los aspectos de este día de hoy, quizá sea simbólicamente el momento de que limpies, en sentido figurado, tu casa. Si las últimas semanas se han suscitado historias de amor un tanto tormentosas o incluso cuestiones relativas a tus actividades de creación artística, Aries ha llegado el momento de que te dejes llevar, de olvidar todas esas contrariedades o de sintetizar todo lo que ha sucedido con calma y serenidad.

TAURO

Es posible que estas últimas tres semanas te hayan permitido aclarar un poco mejor algunas cuestiones relativas a tu vocación, incluso a tu sentimiento personal de cuál es tu destino. A medida que el ciclo lunar llega a su fin, ahora debes dejar de pensar en todo, dejar la mente en blanco y permitir que la vida haga el resto. Los Tauro están muy bien dotados para todas estas cosas.

GÉMINIS

Esta podría ser una gran jornada en el caso de que tuvieras alguna cosa que reclamar para tu vida íntima. De hecho, Géminis, hoy no se trata de posponer las cosas para el día siguiente. Deberías esperar a confrontar tus opiniones con ‘el otro’, un socio o un colega, para que te hagas oír. Deberías tener la seguridad de que sin duda te escucharán.

CÁNCER

Una inminente prosperidad se verá en el ámbito familiar, aprovéchala y utilízala objetivamente para tu propio bien. Conocerás a personas que sienten atraídas por tu personalidad y que querrán que participes de sus momentos de esparcimiento. Se ampliará tu círculo de amistades y te sentirás orgulloso por la comunicación y el entendimiento que existe en tu pareja.

LEO

Tu personalidad, siempre activa, ampliará tu círculo de amistades y promoverá un importante contacto con personas famosas. Te espera un día en el que será necesario que reflexiones. Necesitas hacer uso de tu sabiduría interna para conseguir progresar en el mundo material. Te sentirás arrepentido por una decisión que tomaste hace tiempo. No dejes que la soledad y la angustia ganen espacio en tu vida.

VIRGO

Las relaciones valiosas que has cultivado durante años, hoy te serán de mucha utilidad. Te ayudarán con tus proyectos. Tu energía vital estará elevada y cualquier proyecto que emprendas tendrá posibilidades de expansión. Mira más allá de tu entorno. Te has obsesionado con esa persona que conociste. Con lentitud, tenacidad y determinación conseguirás lo que quieres.

LIBRA

Si en estos últimos días has sentido en tu interior algo digamos burbujeante, ahora es el momento de que digas lo que pasa por tu mente. Libra, incluso algunas de tus ideas pueden llegar a sorprenderte, pero esa no es razón para no expresarlas. De lo contrario, corres el riesgo de ponerte enfermo. Tendrías que ponerte como objetivo estar en armonía contigo mismo, porque es la única forma de que te sientas bien contigo mismo.

ESCORPIO

Tu naturaleza profundamente libre y feroz hoy se ablandará. Escorpio, en lugar de apresurarte hacia lo desconocido, prefieres quedarte en una cama agradable y cálida. Así que si aceptas un consejo, es mejor que no insistas y te quedes cerca de las personas que te quieren. Los sentimientos de cariño paternofilial que sabes mantener con las personas cercanas son muy importantes para tu bienestar emocional.

SAGITARIO

Tienes que meditar sobre los esfuerzos, no es justo que seas sólo tú el que lleva todas las responsabilidades de tu familia. Aquí, en el signo del silencio, todo es más calmo, más humilde y menos espectacular. Eso te otorga la paz interior que necesitas. ¡Cuidado!, porque el hechizo de una persona que conozcas puede provocar sensaciones que te hagan perder la cabeza.

CAPRICORNIO

Hoy la nostalgia podría invadir tu corazón. Muchos recuerdos saldrán a la superficie. Esto puede surgir de una canción, una foto o de una cara con la que te has cruzado por la calle, que te recordará tu pasado. Capricornio, deberías anotar estos detalles sin tratar de interpretarlos. Y no te sientas triste por ello. Es simplemente la energía planetaria del día lo que atormentará un poco a tu memoria.

ACUARIO

Las reuniones multitudinarias tienen que estar bien organizadas. Busca a la persona indicada que te ayude a realizarla con éxito. No importa lo que otro piense acerca de tu conducta, la transparencia de tus fines está resguardada por tu propia imagen e historia. La entrega a la persona amada marcará una época inolvidable en tu vida sentimental. Crecerás como persona y como amante.

PISCIS

Hoy te sentirás más cariñoso que nunca. Los momentos que compartirás con tus seres queridos van a ser de gran intensidad emocional y florecerás cada vez un poco más con cada segundo que vas a pasar en los brazos de tu media naranja. Así que, Piscis, en esta jornada tan particular deberías rugir de placer.





TE PUEDE INTERESAR