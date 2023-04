¿Estás preparado para conocer lo que te depara el destino? El horóscopo correspondiente al domingo 23 de abril ya está aquí. Los astros no dejan de sorprender a millones de personas con sus predicciones acertadas. Tu signo del zodiaco puede estar favorecido en esta fecha. No pierdas más tiempo y revisa cómo te irá en temas importantes como amor, salud y dinero. Mira la información que tenemos para ti y compártela con tus amigos y familiares.

Aries

Puede ser que el amor o la familia te causen algunos problemas, especialmente los hijos. Pero eso se puede atenuar, o incluso evitar, si eres capaz de ser consciente de que es imposible que tus seres queridos hagan siempre lo que tú quieres. Trata de mantener calmado y disfrutar un poco del fin de semana.

Tauro

No dejes que las preocupaciones te amarguen el fin de semana. A ti te gustaría que el mundo girase siempre a tu alrededor, pero eres realista y sabes bien que eso no es posible. Hoy puede ser que las cosas no salgan como quieres, pero solo es algo pasajero. Pronto verás un mejor amanecer.

Géminis

Venus y la Luna se van a juntar hoy en tu signo y serán vitales para que tengas un buen momento en tu vida sentimental. Es un día muy bien dispuesto por los astros para cultivar el amor o la amistad, para vivir algún romance apasionado o iniciar una relación sentimental más en serio. No lo desperdicies.

Cáncer

Tendrás una fuerte necesidad de descansar y olvidarte de los problemas que rondan en tu cabeza. Incluso dedicarás una buena parte del día a dormir o a aislarte un poco del mundo para centrarte solo en las cosas que llaman tu atención o te hacen ilusión. Recuerda que tu cuerpo debe y merece descansar lo suficiente.

Leo

Va a ser uno de los signos más favorecidos en este día gracias a la gran cantidad de planetas que te van a enviar sus energías más positivas, un día ideal para hacer realidad alguna ilusión de tipo personal, especialmente si se relaciona con el amor. También va a ser muy afortunado si queréis realizar algún viaje de placer.

Virgo

Estás ante un día de contrastes, que comenzará con una mañana relativamente agobiante, porque vas a tener que ocuparte de muchos asuntos a la vez y te causará bastante agobio. Pero, las cosas cambiarán radicalmente para bien en la segunda mitad del día, con bellos momentos en la vida sentimental.

Libra

Será un momento increíble para dejar atrás la indecisión y tirarte a la arena en el terreno sentimental. Venus, el planeta del amor, se encontrará dominante y armónico en el día de hoy, enviando sus mejores influjos a tu signo, por eso no temas si te sientes impulsado a tomar la iniciativa, porque hoy la suerte estará contigo.

Escorpio

Este domingo puede ser un día afortunado para ti gracias a la armonía que reinará entre los planetas y entre ellos con tu signo. Podrás gozar de paz en el interior de tu corazón pero también hacer realidad alguna de tus ilusiones relacionadas con la vida íntima, el amor o la familia. Asimismo, te van a llegar noticias de un ser muy querido.

Sagitario

Tienes ante ti un día verdaderamente ideal para olvidarte del trabajo y los asuntos mundanos y poner toda tu energía en toda clase de actividades que te hagan feliz. Realmente hace ya mucho tiempo que necesitas relajarte y desconectar, por eso este puede ser el momento más oportuno para ello y los astros te van a impulsar.

Capricornio

Aunque tu signo no está muy favorecido este fin de semana, hoy vas a recibir una importante ayuda o protección que te liberará de agobiantes cargas y preocupaciones. Esa ayuda procederá de la familia o alguno de tus seres más queridos y sentirás como a partir de ahora las cosas pueden ser más fáciles.

Acuario

Puede ser un día difícil para el corazón. A ojos ajenos apenas se te notará y serán tan afable y comunicativo como siempre, sin embargo, en tu interior llevas un gran dolor o una gran frustración porque en el amor la vida te da una cosa, pero tú deseas otra muy distinta. Solo te paciencia que todo se va arreglar.

Piscis

Este domingo será un día importante para salir de tu entorno habitual y sobre todo para tomar contacto con la naturaleza, especialmente con el agua, ya sea el mar, un río o un lago. Esto te ayudará notablemente a reponer tus energías y a limpiarte espiritualmente, ya que estás muy cargado de problemas y preocupaciones.