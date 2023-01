Conéctate con los astros y averigua qué cosas nuevas te deparará para este gran día. Muchos creen en su signo del zodiaco, y si tú eres uno de ellos, aprovecha esta oportunidad y repasa las mejores predicciones de amor, dinero, trabajo y salud para este jueves 12 de enero. Cientos de personas en el mundo están a la espera de ver el horóscopo diario, esto con la finalidad de saber qué es lo que el futuro les tiene preparado según su fecha de nacimiento.

ARIES

Te espera un día difícil, porque no te quedará más remedio que hacer algo que no te gusta nada: tener paciencia y saber esperar. Por mucho que te esfuerces, no lograrás alcanzar tu meta. Mantén la calma. Por otro lado, sentirás deseos de intensificar el nivel de pasión con tu pareja.

TAURO

Este jueves tendrás la oportunidad de sanar las heridas y resentimientos del pasado. La conexión con la pareja será excelente y podrán tocar temas que hasta ahora no se habían atrevido a enfrentar. Por otro lado, no debes tener prisa ni dejarte llevar por los nervios.

GÉMINIS

Recuerda que el que no arriesga no gana. Tendrás hoy la suerte a tu favor y te surgirán oportunidades y posibles llegadas de dinero. Sin embargo, debes pensar muy bien todo lo que haces, porque existe riesgo de que te equivoques o que te engañen.

CÁNCER

Tu optimismo prevalecerá este jueves y estarás dispuesto a luchar y afrontar los problemas cotidianos. Caminas lentamente hacia una época mejor y cada vez serás algo más consciente de ello, no importa que a veces te derrumbes, muy pronto te levantarás.

LEO

Llegó la hora de hablar con tus seres queridos y de sacar a la luz asuntos ocultos del pasado. No temas, el diálogo abierto ayudará a sanar viejas heridas. Por otro lado, no es necesario contarle a otras personas todos tus planes. Sé un poco reservado.

VIRGO

En este momento tu vida está muy bien orientada y eso es lo importante. No importa que el éxito o los frutos lleguen un poco más tarde, sino que lleguen bien. Además, tómate un tiempo para pensar las cosas y procesar las informaciones, ideas y sugerencias. No tomes decisiones a la alocada.

LIBRA

Deberás hacer un análisis detallado de tus gastos e ingresos y planificar otros temas financieros. Será un buen momento para consultar a un contador que te ayude a administrarte y ordenar asuntos relacionados con propiedades o con bienes familiares.

ESCORPIO

Hoy estarás más temperamental que lo de costumbre y te dejarás llevar por motivaciones muy profundas, porque la luna estará en tu signo. Tu forma de ser intensa, desafiante y misteriosa se potenciará. Permite que la energía fluya y déjate llevar por la fuerza de tus deseos.

SAGITARIO

Pasas un momento ideal para que los sueños se hagan realidad, al menos algunos de ellos relacionados con el trabajo. Algo en tu interior te dice que vas a lograr tus objetivos por lo que has luchado durante mucho tiempo. Así que bastantes ánimos.

CAPRICORNIO

Hoy los astros te protegen y te ayudarán a solucionar un problema que te tiene tensionado desde hace tiempo. En realidad no se trata de un golpe de suerte, sino más bien de justicia, para que puedan llegar a tus manos aquellas cosas que te mereces.

ACUARIO

Tu vida profesional entrará en una fase de gran desarrollo, tu trabajo te exigirá cada vez más compromiso y destinarás más tiempo y energía para alcanzar tus objetivos. Será un buen momento para mejorar la reputación y darte a conocer entre tus colegas.

PISCIS

Se acercan buenas noticias para ti en el trabajo y la economía. Te acercarás a alguien que te beneficiará en el plano espiritual y te enseñará un nuevo camino. Al punto que tu perspectiva de la vida se ampliará. Tienes que aprovechar las nuevas experiencias para seguir creciendo.