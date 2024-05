Estamos muy cerca de culminar este mes de mayo y aquí te presentamos lo que indica el tarot. Revisa las predicciones del horóscopo de hoy jueves 30 de mayo y lee qué indica para cada signo del zodíaco esta parte de la astrología, que puede ser una guía muy importante para tomar decisiones a lo largo de las próximas 24 horas. ¿Realmente estás preparado para lo que se te viene a corto plazo? Seas Aries, Géminis o cualquier otro signo del zodíaco, los astros están listos para mostrarte lo que sucederá contigo en el amor, dinero, salud y trabajo. Esperemos tengas un gran día y te rodees de muchas energías positivas.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La nostalgia no es un sentimiento constructivo. Aries, si te estás concentrando demasiado en el pasado, déjanos decirte que corres el riesgo de sufrir una colisión frontal repentina. Lo único que tienes que aprender del pasado son lecciones que te ayuden a vivir mejor en el presente y en el futuro. Mira a tu alrededor y ama a todos aquí y ahora.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Si pareces particularmente emocional y sensible esta semana, no te preocupes, pero ten cuidado de no ofender a los demás sin ningún motivo. Tauro, si te sientes al borde de las lágrimas o hirviendo de ira, repítete que nada podrá quebrarte por dentro. Debes guardar silencio y evitar hacer cosas de las que luego te arrepientas. Ahora no es el momento de actuar.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Esta semana puede afectarte tremendamente. Géminis, con una gran sonrisa en el rostro y un corazón festivo, estarás preparado para afrontar cualquier situación que se presente. Las cosas que normalmente te entristecen o deprimen no te afectan. Tendrás mucha sabiduría y dedicarás tiempo a enriquecer tus conocimientos. Habrá momentos en los que sentirás una necesidad abrumadora de compartir tus descubrimientos y pasiones.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Esta semana tendrás una energía nueva y vivaz que te dará confianza en las relaciones románticas. Cáncer, todo te resultará fácil y te parecerá posible, porque mostrarás un gran control sobre ti mismo y sabrás aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Cuanto más intentes razonar y racionalizar los problemas que enfrentas, más difícil será encontrar soluciones concretas. Tienes que dejar de lado tu lado cartesiano y considerar tus propios sentimientos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

En esta semana quizás te animes a dar el gran paso. Si hay cierta persona que te gusta desde hace mucho tiempo y que has notado que no es insensible a tu presencia, no existen motivos por el que tengas que echarte atrás. Podría ser que termines preguntándote si no eres demasiado tímido. Así que, Leo, deberás invitarla a salir y pasar con ella una estupenda velada romántica. Ahora es el momento de recordarles a los que te importan cuánto significan para ti.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Esta semana uno podría preguntarse si las cosas no están avanzando lo suficientemente rápido. Probablemente la fase de espera por la que estás pasando te esté generando mucho estrés. No se puede hacer nada para acelerar el proceso, por lo que debes intentar controlar y mejorar tus emociones. Virgo, pueden surgir algunos factores inesperados, por lo que es necesaria tu capacidad de reacción e improvisación. De esa manera, sabrá cómo integrar nuevos datos en su pensamiento y utilizar sus conocimientos para responder de manera adecuada.

Horóscopo del día: revisa cuál es tu signo del zodíaco y lee las predicciones (Foto: Internet)

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Será una gran semana y te llenarás de una energía extraordinaria. No hay duda de que te hará hacer todo de manera más eficiente y organizar tus archivos. Libra, naciste con la capacidad de completar cualquier misión y esta vez incluso podrías hacer el trabajo. Si vives en pareja, estos días estarán llenos de amor y comprensión. Debes estar preparado para el cambio. Es posible que hayas llegado al punto de no retorno.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Si tienes que contratar a alguien esta semana por su creatividad, puedes confiar más. Este es el momento de utilizar tus talentos, incluso si tienes algunas dudas. De cualquier manera, has aprendido que cuando dudas, crees más. La motivación y la creatividad se encontrarán y nada podrá detenerte.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es necesario aprender a afrontar la realidad y dejar de confundir lo que es realmente importante. Es posible que tu mente esté un poco confusa esta semana, así que ten cuidado de no confundir las cosas. Sagitario, debes tener mucho cuidado de no proyectar tus deseos sobre lo que te sucede a ti y a quienes te rodean. De lo contrario, puede experimentar decepciones desagradables.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

No sorprenderá a nadie si decides realizar algún entrenamiento inesperado esta semana, y quizás alejado de tu rutina habitual. En definitiva, Capricornio, tienes muchas ganas de empezar algo diferente y desconocido. También te sentirás como si estuvieras caminando sobre hielo fino. En realidad, no es muy agradable, pero la única solución es seguir el camino correcto y tener el control total de tus emociones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Esta semana tendrás que tomarte el tiempo libre necesario para sonreír y conversar con tantas personas como te sea posible. Todas ellas se sentirán atraídas por tu actitud amistosa y disfrutarás pasando el tiempo con ellas. Tienes instinto, pero a menudo no confías ciegamente en él. Quizá en este preciso momento podría tener que tomar una decisión muy improvisada.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Estás a punto de abrir una nueva etapa en ese recorrido de afirmación personas que has emprendido desde hace algún tiempo. En esta semana, no podrás afectar a tus relaciones familiares y, en especial a las que mantienes con quienes representar la figura de los padres o de las personas mayores. Piscis, tendrás la oportunidad de tomarte algunas libertades, pero no esperes estar muy cómodo en los momentos de confrontación. Deja volar tu imaginación y expresa tus ideas más locas.