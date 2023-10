El horóscopo de hoy brinda predicciones ya que muchas personas están interesados en saber qué les depara el futuro y en conocer detalles de la lectura del tarot, un aspecto importante de la astrología que determina cómo te irá en cosas muy puntuales como el amor, salud, trabajo o dinero. Además es una guía para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentarán en tu vida. Descubre lo que los astros tienen preparado para ti en este lunes 16 de octubre de 2023. Recuerda que el horóscopo solo te orienta, pero son tus acciones y tu actitud son las que determinarán tu destino.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries, normalmente te gustan poco los titubeos, y hoy sobre todo. En el terreno laboral, es posible que encuentres lo que andabas buscando casi por casualidad; si es así, te quedarás con la boca abierta. En un plano más personal, si no tienes pareja pero te gustaría tenerla, será un día muy propicio para que des con la persona adecuada.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Empezarás la semana tendiendo a darle a los hechos del pasado un valor que no tienen, Tauro, a tus ojos adquirirán una importancia que quizá condicionen tus actos. ¡Cuidado!, no vayan a convertirse en algo obsesivo. Utiliza el equilibrio y la calma y verás que bastantes de los problemas que tienes se pueden solucionar, y otros son inexistentes, un producto de tu imaginación.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Géminis, es necesario que des forma a tus ideas plasmándolas en proyectos concretos por escrito, esto te ayudará a ver su verdadero alcance o dimensión. Aprovecha esta etapa tan creativa y pon tu imaginación a funcionar. Cuando tengas los documentos sobre tus proyectos, muéstraselos a las personas que podrían interesarse por ellos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Si estás en un estado de irritabilidad y tensión constante, hoy no busques las excusas en problemas externos. Cáncer, tal vez estés comiendo fuera de casa y abuses de fritos, bocadillos y hamburguesas, así estarás sentando las bases de tu actual malestar. Recuerda que te conviene una dieta con frutas y verduras; en tu mano está cuidarte.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo, empezarás la semana con un montón de cosas por hacer, pero es posible que no te apetezca nada, tal vez te sientas triste. Si sientes que no se te da el valor que mereces, si te sientes defraudado-a por la vida, mira en el pasado y verás hechos que ocurrieron y no resolviste bien. Soluciónalos ahora y saldrás de ese estado impropio de ti.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu mente estará lucida hoy y no habrá problema que no tenga solución. Virgo, céntrate en los asuntos económicos y profesionales; te conviene organizar tu economía de una forma práctica y ordenada para así poder sacar el mejor rendimiento al dinero. La persona que amas estará ayudándote en cada una de las iniciativas que adoptes, esto te proporcionará la paz y seguridad que necesitas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra, necesitarás hoy dirigir tu concentración hacia los temas profesionales; es posible que debas plantearte la forma en la que realizas tu trabajo y hacer los cambios que sean necesarios. Todo aquello que tenga que ver con ventas e intercambios será muy favorable, sacarás buenos beneficios de cualquier transacción que hagas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Deberías revisar los gastos que haces, así quizá encuentres el motivo de que tu economía esté en tan mal estado. Intenta ahorrar y si tienes que hacer alguna compra, lleva cuidado, tienes muchas posibilidades de ser víctima de un timo. En el trabajo también tendrás que tener cuidado, porque alguien podría intentar engañarte o traicionarte.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Debes cumplir aquello que prometiste, aunque ahora te pese y te veas agobiado-a por la multitud de tareas a las que te comprometiste y que has ido sumando hasta llegar a la situación actual. No te quedará más remedio que poner en orden tus compromisos y establecer las prioridades que consideres: cumple tus obligaciones respetando los plazos comprometidos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Sorprenderás hoy con los conocimientos que adquiriste en tiempos pasados y que serán de utilidad ahora para solucionar un problema que afecte a alguien de tu entorno social y profesional. Serás el o la protagonista, papel al que tal vez no estés demasiado habituado-a; la admiración y respeto que logres hoy afectarán en el futuro a tus relaciones personales y profesionales.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hoy tu espíritu estará lleno de pensamientos bellos y de un sentimiento de amor intenso por los seres y cosas que forman la vida. Surgirán personas nuevas y podrás crear nuevos lazos de amistad duraderos con esas personas de inquietudes sociales y culturales muy similares a las tuyas. Pero, Acuario, para que el día sea redondo no gastes demasiado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis, hoy puede haber gente que se intente aprovechar de ese gran corazón que tienes para engañarte o abusar de tu confianza, pero de todos modos, esto no debe hacerte perder la limpieza de tus intenciones, ni la ternura de tu alma, simplemente debes vigilar que a las personas a las que ofreces tus sentimientos de cariño y amistad sean merecedoras de ello.

