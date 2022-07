Incomprendida por muchas personas en el mundo, la astrología ha demostrado su ‘poder’ en más de una oportunidad a lo largo del tiempo, y este martes no podía ser la excepción. Ya seas de Aries, Géminis o cualquier otro signo del zodiaco, te invitamos a leer algunas de las mejores predicciones que tenemos para ti según tu fecha de nacimiento. ¿Estás listo para conocer tu futuro? Recuerda, el horóscopo que verás a continuación es válido únicamente para este 19 de julio.

ARIES

Mostrar tus sentimientos y que sean correspondidos va a ser tarea complicada esta semana. No tanto por tu parte, porque está claro que no hay quien te pare en cuanto decides ser sincero con lo que te molesta o piensas, pero sí por la del otro lado. La gente es muy propensa a tener dudas, más con Venus retrogradando sobre Capricornio, por lo que no esperes que ten una respuesta definitiva y empezar el año con esa persona especial. Deja que todo fluya.

TAURO

Intenta no estresarte tanto. Empieza a tomar las cosas con calma. Recuerda, no es bueno que todo el tiempo andes acelerado o con el humor por las nubes. Si bien es cierto que debes cumplir con tus obligaciones, no olvides pensar también en tu salud. Este es un buen momento para practicar un deporte. Muévete y, sobre todo, no descuides tu alimentación, esto te ayudará.

GÉMINIS

Todos querrán hablar contigo, serás el centro de todas las miradas y, por supuesto, te acercarás más a esa persona que tienes entre ceja y ceja. Eso sí, nada de prometer la Luna a nadie, que nos conocemos, porque te levantarás el día de Año Nuevo y no pararás de preguntarte qué has hecho.

CÁNCER

En cuanto al trabajo, las cosas van mejor que nunca. Tus jefes están muy felices con tu trabajo y el desempeño mostrado. Sigue por ese camino y muy pronto tendrás el ascenso que tanto buscas. Una escapada al campo, a una cabaña o al lugar que elijas te caerá de maravilla para recargar energías. ¿Tienes en mente un proyecto que te beneficiará en lo económico? Pues no dudes en entrarle.

LEO

Cuida el dinero, cuesta mucho trabajo ganarlo para que lo gastes en cosas innecesarias y mucho más en estas fechas especiales. Vale que todo el mundo se te acerca y quiere estar contigo, pero no eres un banco como para invitar a todo el local. Controla los gastos.

VIRGO

Tu energía en estos días de cumpleaños es increíble. Eres una persona capaz de brillar por sí sola. Aprovecha esa radiación para hacer cosas grandes esta semana. Eres una persona responsable, que sabe lo que quiere, pero también deberás escuchar un poco a los demás. Toma en cuenta la opinión de la gente que te quiere y que cuenta con mayor experiencia que tú.

LIBRA

Tu búsqueda constante del equilibrio te hará forzar ciertas conversaciones con tu entorno, con el único fin de empezar el 2022 con aquellas personas que de verdad quieres que estén. Esto está genial, pero debes comprender que a mucha de esa gente le pillará por sorpresa que quieras cortar lazos de la noche a la mañana. Reflexiona un poco más las cosas, que puedes seguir haciendo limpia una vez entre enero.

ESCORPIÓN

En ciertas ocasiones lo mejor sería que actuaras con discreción. Evita los malos entendidos. Asimismo, deberías dejar atrás las conductas agresivas. Recuerda que eres un ejemplo para otras personas y sería mejor ofrecer tu mejor cara. En cuanto a tu salud, no bajes la guardia. Tenías problemas que te aquejaban, ya estás saliendo de ellos, pero no te descuides por favor.

SAGITARIO

El esfuerzo y las ganas que has puesto traerán su recompensa en los próximos días, así que felicidades. Disfruta del logro y de todo lo que vendrá con él. Aprovechando el buen momento, incrementa tus estudios, ya sea con un curso o unas clases de idiomas. Sueles tener buen ojo para lo que haces, busca lo mejor para ti. Vas a triunfar, es un hecho, los astros están contigo.

CAPRICORNIO

Buscas un amor que te haga soñar y vivir todos esos momentos inolvidables que tanto añoras. Paciencia. Muy pronto habrá buenas noticias al respecto. Puede ser que alguien aparezca de manera casi sorpresiva. ¿Será acaso una persona del pasado? En cuanto al dinero, las cosas no van tan bien como quisieras, pero tampoco están tan mal. Aprender a administrar tus ingresos.

ACUARIO

Tus ganas de cambiar el mundo van a ir en aumento durante todo el 2022. Así que lo mejor que puedes hacer es ser un poquito mala durante los últimos días del mes de enero, no darle tantas vueltas a las cosas, y empezar el nuevo mes completamente desintoxicada de todas las rayadas que dan vueltas en tu cabeza últimamente. Eso sí, apóyate en tu gente para llegar a este punto. Sin ellos es muy complicado que lo consigas.

PISCIS

Dispones de una gran energía, pero no exageres ni te eches compromisos que no podrás cumplir. Planifica bien las cosas, tus tiempos y así no quedarás mal. Recuerda que poco aprieta el que mucho abarca. Consiente un poco más a tu pareja. Se más amable y considerado en algunas cosas. No todo es uno o para uno, hay que pensar más en los demás y eso te beneficiará.