El martes 26 de marzo continúa el inicio de una nueva semana. Es el momento perfecto para conocer el horóscopo de hoy y saber qué te prepara el destino, junto a las mejores predicciones para tu día a día. Cada signo del zodíaco experimentará estos cambios de forma única. De acuerdo a tu signo del zodiaco, tendrás una visión más clara de qué hacer y que no realizar para esta ocasión. Hay promesas de nuevos comienzos y también la necesidad de cerrar algunos pasajes que ya no te aportan nada. ¿Quieres saber que te depara el destino con una lectura del tarot?

Aries (21 marzo - 19 abril)

Compartir es la palabra clave de hoy. Procura hacer a los demás, sobre todo a los que más cerca están de ti, partícipes de tu buena suerte. No obstante, cuidado con los aprovechados. Más que en otras ocasiones, hoy llamarás la atención de las personas del sexo contrario. Se trata de una atracción personal inexplicable que emana de tu confianza en ti mismo.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

La salud pasa al primer plano de tu existencia. Tras un tiempo de tranquilidad, regresarán unas molestias que te recordarán que debes cuidarte constantemente para no recaer. Te plantearás hoy la posibilidad de liberarte de las ataduras sentimentales que crees que frenan tu desarrollo personal.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Hable con su pareja de sus necesidades. Sea prudente con los gastos. Si no tiene trabajo, las oposiciones son una opción. Controle la cantidad de lo que come, es fundamental para mantener su peso. Te dan la oportunidad de sellar con fuego tus relaciones. Aprende a estar solo, a encontrar satisfacciones en el aislamiento temporal del resto del mundo.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Los negocios pueden ser adversos para usted. Buen día para enviar el currículum. Su dieta debe ser lo más equilibrada posible. Mantén todos tus sentidos alerta porque lo vas a necesitar, especialmente si piensas pasar el día en un medio, bien físico o bien social, que no te es familiar.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Hacer deporte es una práctica muy sana, pero con moderación para aquellos a los que la juventud ya ha abandonado. Ya no es tiempo de demostrar nada, sino de divertirse sanamente. Si te toca trabajar mientras los demás descansan, no pierdas el humor. Es una buena época para aprovechar la tranquilidad y profundizar en algunos de los campos que más te interesan.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Excelente día para disfrutar de las diversiones. Tu espíritu está abierto a nuevas experiencias y liberado de tabúes y te llevará a cotas de felicidad nunca antes conocidas. Tu mente está revolucionada, acelerada, no para de crear e idear, pero esa velocidad hace que tus creaciones no cojan cuerpo, que desaparezcan casi en el momento de aparecer.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Los problemas familiares no deben afectarle tanto. Controle personalmente sus asuntos financieros. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir. A veces tienes que pasar por el mal trago de hablar con una persona que no soportas. Son las servidumbres de tu posición social, no puedes evitarlas.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. Acertada intervención en la resolución de un problema laboral. Haga algo de ejercicio y tómese la vida más relajadamente. Si no hablas claro, muy claro, hoy se pueden producir malentendidos innecesarios.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

La tranquilidad que tanto anhelas no está todavía cerca. Deberás afrontar aún momentos de incertidumbre, retos difíciles de superar y alguna que otra sorpresa desagradable. Alguna de las cargas más pesadas que llevas a cuestas en los últimos días se puede aliviar en breve. Tendrás más fuerzas y tiempo para dedicártelo a ti mismo. Cuida tu alimentación.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Por mucho que hayas sufrido, no puedes vivir eternamente arrinconado y al margen del amor. Tu alma necesita afecto y, para empezar, debes buscarlo entre las personas que no te han fallado. En estos días, puede que el equilibrio entre vida privada y profesional favorezca a esta última, pero piensa que pronto tendrás que resarcir a tus seres queridos del tiempo perdido.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Su entorno familiar le responde con cariño. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos. Es posible que estos días tengas algunos problemas de tipo alérgico, pide consejo en la farmacia.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Pondrá fin a todas sus dudas después de dialogar. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Evite los excesos en la mesa. El ambiente familiar será hoy un poco cargante para ti. Preferirías estar más horas en soledad, sin tener que escuchar broncas y consejos constantemente.





TE PUEDE INTERESAR