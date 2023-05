Este 31 de mayo, último día del mes, podría estar lleno de sorpresas para los creyentes del tarot, por lo que te pedimos leer cada una de las predicciones del horóscopo. Presta atención a lo que la vida tiene preparado para ti el martes según tu día de nacimiento. ¿Realmente estás preparado para lo que se te viene a corto plazo? Seas Aries, Géminis o cualquier otro signo del zodíaco, los astros están listos para mostrarte lo que sucederá contigo en el amor, dinero, salud y trabajo.

ARIES

Para hoy te sentirás mucho mejor que ayer, es posible que alguien cercano te ayude a ver con otros ojos las cosas. Tienes que confiar más en los demás y no ser tan independiente; recuerda que la confianza puede aportarte muchas cosas. Es posible que tu sistema de valores sufra un cambio trascendental y positivo, pero no te olvides que la proyección de tu pensamiento creará las condiciones futuras, así que trata en lo posible ser más positivo.

TAURO

Te espera un día confuso, ya que puedes tener ganancias, pero lo imprescindible para poder hacer frente a los gastos que vendrán. Por otra parte, tu fuerza y voluntad de cambio harán que idees formas ingeniosas y únicos en resolver los conflictos que se te pueden atravesar en la vida. Ahora más que nunca, tu faceta más espiritual estará muy activada.

GÉMINIS

Es posible que hoy se produzca un choque entre tu percepción y optimismo, dando lugar aun comportamiento discontinuo y dictado por un sutil y permanente descontento. Géminis, para hoy tenderás a soñar despierto, huyendo de la realidad que no te gusta y te afecta. Recuerda, que es mucho mejor realizar un cambio que huir de ello ¡tú puedes!

CÁNCER

Últimamente te estás dando cuenta que, desear algo y obtenerlo no siempre es posible. Quizá por eso estés menos tendente a soñar y más pendiente de la realidad. En general, no estarás muy conforme con tu trabajo, pero no tienes claro aún lo que te gustaría hacer; así que no debes precipitarte tomando decisiones: tomate un tiempo y d ale un momento para pensar sobre ello.

LEO

Tu lado sentimental regirá tu comportamiento hoy, y además, tendrá muchos baches. En general, tenderás a la agresividad, y no solamente en tu persona; deberás intentar respirar y controlar tu temperamento. Por otra parte, sentirás cierto descontento en el ámbito social debido a la actitud de tus amistades contigo o a tu comportamiento con ellas. Recuerda no dejarte llevar por el impulso.

VIRGO

Los contratiempos y problemas estarán a la vista hoy, tal vez se trate de una discusión amical o con alguna persona perteneciente a tu centro de labores, ten cuidado con este último. En el terreno familiar es posible que un familiar tenga algún problema serio de salud. En fin, Virgo, te espera mucha inestabilidad en el plano emocional y sentimental, pero ten fe que pronto pasará.

LIBRA

Tu estado anímico hoy será negativo, Libra, tenderás al descenso en este sentido. Tal vez sientas cierto malestar físico, porque entre otras cosas, la cantidad de tareas que realizas en el trabajo podrían haber aumentado. En fin, será un mal día para los desplazamientos y viajes, al igual que para tus dotes de comunicación.

ESCORPIO

Alguien puede estar ilusionado contigo sentimentalmente, y aunque tú también sentirás cierta atracción, tus dudas y miedos del pasado inconscientes pueden jugarte una mala pasada: intenta controlarlos y arriesgarte. Es el momento de demostrarte a ti mismo-a que esa poderosa fuerza de voluntad que te atribuyen y de la que tanto se habla es cierta.

SAGITARIO

¿Tienes tu propia negocio?; si es así, debes saber que es el momento de hacer una pequeña inversión y no escatimar esfuerzos para dar el siguiente gran paso: busca nuevos contactos. Es la única manera que verás como, en poco de tiempo, las cosas empiezan a ir de maravilla. Sagitario, en el ámbito familiar y de pareja también será un buen día.

CAPRICORNIO

Capricornio, el día de hoy será un buen día para escalar algunos puestos en el en tu centro de labores; si estás cansado de trabajar para otros, tienes que explotar tu creatividad para hacer algo por tu cuenta. Recuerda, tienes muchas capacidades; seguro que acabas encontrando lo que mejor convenga. Lo importante es que estés dispuesto a arriesgarte y no temer el proceso.

ACUARIO

Es necesario que tengas en cuenta que la vida es bella... si tú quieres que lo sea. Estás recuperando las fuerzas, aunque todavía persiste cierta pena en tu vida. Necesitas dejar a un lado los sentimientos negativos y abrir tu mente a cosas mucho más positivas. Los desengaños siempre nos ayudan a crecer como personas, y aunque duelan, en cierto sentido, son necesarios.

PISCIS

Tenderás a expresar toda esa carga emocional en el trabajo: procura respirar un poco y serenar esto que te molesta. Se están produciendo cambios internos muy importantes en ti, Piscis, y probablemente causarán altibajos en tu estado anímico, alternando momentos de gran optimismo y bienestar, con otros momentos de descontento, inseguridad y angustia.