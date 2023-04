¿Quieres saber qué es lo que te depara el futuro según el tarot? Revisa las mejores predicciones del horóscopo de hoy sábado 22 de abril, donde inicia el fin de semana y puede traer muchos cambios positivos para ti. Recuerda que nos acercamos nuevamente a la Luna Llena y esto puede afectar de manera negativa y positiva a determinados signos. Lee aquí qué es lo que indican las cartas para tu signo del zodíaco, que van desde Aries hasta Piscis.

Aries

Será un gran día para relaciones afectivas y podrás ser mucho más empático de lo que el resto piensa. Disfruta mucho del encanto que tienes, que eso te traerá cosas positivas hoy. En general, será un gran sábado en temas del amor, salud, dinero y trabajo.

Tauro

Tendrás todo el focus puesto en conseguir beneficios en el tema económico y también en el aspecto laboral. Si eres de los que aún no encuentra pareja, deja a un lado la timidez, porque esto puede hacerte perder una gran chance de encontrar al amor de tu vida.

Géminis

Será un día de mucho equilibrio para ti, por lo que puede que te tomes un tiempo para pensar en tu futuro laboral, donde puede que te sientas estancado. No es un buen día para el amor y cuida mucho tu salud, porque puede que tengas algunos dolores en el cuerpo.

Cáncer

No dejes que las ideas te abrumen y no le des muchas vueltas a los asuntos que a veces no tienen solución. Estarás más sensible que otros días, por lo que te recomendamos que pienses mucho antes de actuar, para que no hieras ningún sentimiento.

Leo

Este sábado puede ser un punto de quiebre para ti en el año. Va a ser un día donde tomes decisiones importantes y te traces nuevos objetivos en tu vida. No te alejes mucho de tus amistades ni seas tan frío con ellos, ni con tu pareja. Si aún no encuentras el amor, alguien muy interesante llegará a tu vida.

Virgo

Vas a tener acciones que generarán mucha confianza en los demás, sobretodo para temas laborales, donde tendrás mucho éxito en los días venideros. Aprovecha el fin de semana para escapar de la rutina y puede que te salga algún viaje corto en los próximos días.

Libra

Habrá mucha fortuna a tu alrededor este fin de semana, Libra, y puede que la suerte te llegue de una forma que nunca pensaste. Eso sí, no será un buen día con tu pareja y lo mejor será que busques tu propia tranquilidad. Hazle caso a tu intuición en temas de dinero.

Escorpio

Es tu día de fortuna y vas a aprovechar hasta la más mínima oportunidad que tengas, y con esto nos referimos a todos los aspectos de tu vida. Te sentirás con mucha vitalidad y vas a irradiar energía por donde vayas este fin de semana.

Sagitario

No será un día de mucha estabilidad para ti, Sagitario, pero te sentirás muy cariñoso y amable con los demás. Si no tienes pareja, tu momento ha llegado, porque vas a conocer a una persona que llegará para cambiarlo absolutamente todo.

Capricornio

Serás muy bondadoso con los demás y esto ayudará a que tu poder de seducción se vea en aumento. Aprovecha esta oportunidad para conocer a nuevas personas. En el tema personal, te sentirás muy allegado con tu familia y amigos, pasando buenos momentos el fin de semana.

Acuario

No tendrás paciencia para ningún aspecto y tomarás decisiones importantes para lograr lo que quieres en el menor tiempo posible. Puede que el amor de tu vida lo tengas muy cerca a ti, pero aún no te das cuenta de eso. Abre bien los ojos y observa a tu alrededor quién está para ti en todo momento.

Piscis

Será un tiempo de reflexión para ti, concentrándote en las tareas del hogar que has tenido pendiente. Analizarás todo aspecto de tu vida, especialmente el lado emocional, donde deseas encontrar un equilibrio entre amigos, trabajo, familia y el amor.