Hoy podrás saber lo que prepara el horóscopo para el sábado 23 de septiembre 2023 para ti. Ten en cuenta que el destino está en tus manos. Eres el encargado de crear tu propio camino y una mejor dirección. Los signos del zodiaco tienen algo que decirte sobre aspectos fundamentales como el amor, dinero, salud y trabajo. ¡Esperamos que este horóscopo te haya brindado información útil y gran entretenimiento!





ARIES (21 DE MARZO - 19 DE ABRIL)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales.

TAURO (20 DE ABRIL - 20 DE MAYO)

Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. No des lugar a que una distracción afecte tu salud.

GÉMINIS (21 DE MAYO - 20 DE JUNIO)

En el amor te irá muy bien los próximos días. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma.

CÁNCER (21 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

Algún asunto relacionado con tu hogar o con tu familia puede complicarse. Trata de encontrar un momento para solucionarlo. Ciertas inseguridades en otras áreas de tu vida son las responsables de tu estado de agitación físico y emocional. Realiza actividades para relajarte. En el amor hay dudas afectivas y éstas harán que pases momentos a solas, trata de relajarte y pensar las cosas con calma.

LEO (23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO)

Será mejor que no tomes ninguna decisión importante ya que tu estado de ánimo podría estar bajo e inestable y no será conveniente. Estás pasando por una situación en la que te sientes un poco depresivo sin tener motivo. No des importancia a cosas que no la tienen. Si tu pareja se pone complicada, lo mejor será que conversen el tema. Trata de calmarte y evita las discusiones.

VIRGO (23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE)

Este día las amistades serán lo destacado al igual que las esperanzas e ilusiones. Las ideas compartidas harán la diferencia. Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa tus pensamientos y creencias que te limitan, no tengas miedo a actuar. Estás dentro de un período muy activo en asuntos económicos y en actividades comerciales. Confía en tu intuición.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE)

En el ámbito familiar, en los próximos días quizá se produzcan tensiones entre tú y algunos de tus parientes, no te dejes llevar por el momento y recuerda lo importantes que son para ti. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE)

Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE)

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Tu intuición te ayudará a encontrar soluciones alternativas a ciertas situaciones algo complicadas en tu economía.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE - 19 DE ENERO)

Conserva la calma que los problemas que te aquejan se irán solucionando en la medida que avance el tiempo. Una buena actividad diaria y una alimentación adecuada harán que te sientas con más ganas de realizar tus tareas de todos los días. La expresión clara y franca de tus pensamientos e ideas, beneficiará tus relaciones. Intenta ahorrar un poco, el dinero no es infinito y últimamente estás asumiendo más gastos de los que puedes mantener.

ACUARIO (20 DE ENERO - 18 DE FEBRERO)

Si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Si no andabas muy satisfecho/a con tus progresos profesionales o con el ambiente que te rodea en el ámbito laboral, esta semana pueden pasar acontecimientos que mejoren el panorama. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física.

PISCIS (19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO)

Tendrás que aprender a hacer frente a esta nueva situación, mostrándote lo más responsable que puedas llegar a ser. Escoge un momento y trata de relajarte de las tensiones diarias, ya que éstas te llevarán a no actuar acorde a tus requerimientos. Modera las actitudes para que no te causen problemas de pareja. La mayor parte del tiempo estarás con preocupaciones.





